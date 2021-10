Taylor Swift reconoce legado musical de su "abuela en la industria", Carole King

Taylor Swift dio el inicio musical en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll de la estrella estadounidense, Carole King, conocida por sus éxitos musicales durante las décadas de los 60´s, 70´s y 80´s.

Swift subió al escenario del Rockey Mortgage Field house con un atuendo brillante y ajustado para cantar "Will You Love Me Tomorrow" de Carole King, que ocupó el puesto No. 1 Billboard Hot 100 de 1960.

Después de su interpretación, King fingió limpiar las lágrimas de sus ojos y se inclinó en agradecimiento a Taylor Swift, quien generó más dinero entre los cantantes de EE.UU. durante 2020.

Carole King reconoce a su "nieta en la industria"

Tras la presentación de la ganadora del Premio Grammy, Carole King agradeció a Swift "por llevar la antorcha hacia adelante" en la industria musical y la nombró "mi nieta profesional".

Por su parte, Swift habló sobre haber sido criada por padres "que me enseñaron las verdades básicas de la vida tal como la veían", entre ellas que "Carole King es la mejor compositora de todos los tiempos".

Siguiendo los pasos de su ídolo musical, la originaria de Nashville también compone sus propias canciones gracias a lo cual Taylor Swift fue nombrada compositora del año en los Apple Music Awards 2020.

¿Cuál es la canción más exitosa de Taylor Swift?

"Shake it Off" de Taylor Swift, su canción más famosa

"Shake it Off" es probablemente la canción más exitosa de la cantante de 30 años de edad. El tema perteneciente al álbum "1984" lanzado en 2014 ocupa el primer lugar de las canciones más reproducidas de YouTube.

El video musical de "Shake it Off" de Taylor Swift ha alcanzado un total de dos mil 980 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube, superando incluso a los vídeos de Carole King, también famosa por su actuación en "Gilmore Girls".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!