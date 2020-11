Taylor Swift recibe felicitaciones por expresar su postura política/Foto: El Intransigente América News

Howard Stern admira a Taylor Swift por no tener miedo de compartir públicamente sus creencias políticas.

Al expresar su frustración por las celebridades que decidieron guardar silencio sobre su elección para las elecciones presidenciales de 2020, el ex juez de " America's Got Talent " calificó a la cantante de "Cardigan" como un buen ejemplo de celebridad.

Durante el episodio del lunes 1 de noviembre de su programa SiriusXM, la personalidad de la radio arremetió: "Las celebridades que no dirán por quién están votando porque no quieren enojar a su público, ¡que te jodan a ti también!"

Continuó diciendo: "Como Taylor Swift, bien por ella. Tiene como 83 millones de seguidores y salió y dijo por quién está votando y yo eso es bueno, eso es defender a su país".

Howard Stern mostró su apoyo a Taylor por hablar de su postura en las elecciones de Estados Unidos. Reconoce que la cantante finalmente tuvo el valor de hablar/Foto: Yahoo

El hombre de 66 años, quien ha expresado su oposición al presidente Donald Trump, agregó: "Estoy seguro de que sus mánagers le decían 'No digas nada, harás enojar a la gente. como las Dixie Chicks cuando fueron políticas".

Luego enfatizó: "¡A la mierda! Sé como las Dixie Chicks", refiriéndose a The Chicks que cambiaron el nombre de su banda en junio en medio de la protesta de Black Lives Matter.

Taylor Swift finalmente usa su influencia

Compartiendo una aspiración similar con Howard, Taylor ha sido conocida por su apoyo al candidato presidencial demócrata Joe Biden.

La cantante de "Look What You Made Me Do" respaldó al exvicepresidente y su compañera de fórmula Kamala Harris a sus 87 millones de seguidores en Twitter el 7 de octubre.

"Hablé con @vmagazine sobre por qué votaré por Joe Biden para presidente. Tan apropiado que salió en la noche del debate de vicepresidente", tuiteó la superestrella de 30 años.

"Voy a estar viendo y apoyando a @KamalaHarris gritándole mucho a la televisión. Y también tengo galletas personalizadas", dijo la cantante.

Aparte de Taylor, Howard también hizo uso de su programa del 1 de noviembre para elogiar a Marc Anthony, quien instó a los votantes puertorriqueños a respaldar a Joe.

Te recomendamos leer: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

"Pensé bien por él, no es una mi*rda, está dispuesto a decir por quién va a votar y puso a su país en primer lugar", señaló el padre de tres hijos. "Bien por él." ¿Crees que Taylor pedió fans por revelar su postura política? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.