Taylor Swift recibe ATAQUE de una cantante en Twitter ¿Qué pasó?

Todo parece indicar que el lanzamiento sorpresa de un nuevo álbum musical por parte de Taylor Swift ha causado el enojo de una cantante, quien desde su cuenta de Twitter decidió criticarla a través de un fuerte mensaje, el cual desató la furia de millones de fanáticos.

Estamos hablando de Zola Jesus, una cantante y compositora, quien causó polémica al asegurar que Taylor Swift se aprovecha del indie y que el éxito que tiene recientemente es por el apoyo que recibe por parte de grandes empresas como Disney+ y de su propia disquera, algo que no ocurre con los artistas del mismo género.

“Taylor Swift está haciendo cosplay indie, mientras que los verdaderos artistas indies están en la indigencia y no pueden trabajar ni sobrevivir”, publicó Zola Jesus en su cuenta de Twitter.

Zola Jesus lanzó un fuerte ataque en Twitter contra Taylor Swift.

Fans defienden a Taylor Swift de Zola Jesus

Tras la publicación de este polémico tweet, Zola Jesus comenzó a recibir fuertes críticas por parte de los fanáticos de Taylor Swift, quienes le aseguraron que todos los cantantes tienen derecho a trabajar y experimentar en el género que deseen. A dichos comentarios, la compositora decidió eliminar su mensaje, pero los ataques aún seguían llegando.

Zola Jesus considera que Taylor Swift deja en desventaja a los artistas indie.

Ante esta situación, Zola Jesus explicó en sus redes sociales que no tiene nada en contra de la intérprete de ‘cardigan’, pero que considera injusto que los únicos cantantes que puedan prosperar en medio de una pandemia sean “aquellos con bolsillos llenos y asociados con grandes corporaciones”.

Posteriormente, Zola Jesus publicó un mensaje sarcástico donde aseguraba que había aprendido a no meterse con la gente de poder y que agradece no ser una artista tan famosa, pues considera que no es grato tener una base de fans que agreda a otros solo por un comentario en redes sociales, algo que no agradó a los seguidores de la cantante.

Fans de Taylor Swift salen en su defensa ante el polémico tweet de Zola Jesus.

Hasta el momento no se tienen declaraciones por parte de Taylor Swift, pero se cree que la cantante no le tomará importancia a esta situación, pues está más enfocada en su nuevo álbum 'Evermore', el cual fue lanzado este pasado 11 de diciembre.

¿Qué piensas de este escándalo en el que está envuelta Taylor Swift? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

