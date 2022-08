¿Taylor Swift rechazada en Crepúsculo? Por este motivo el director no la eligió

La saga de Crepúsculo fue muy exitosa cuando comenzó su serie de películas en la pantalla grande que tuvo una gran producción y se seleccionaron increíbles talentos jóvenes del momento, en especial Kristen Stetwart y Robert Pattinson.

Era tan grande la fiebre por Crepúsculo que hasta la famosa cantante Taylor Swift se flechó con la historia y deseaba participar en algunas de las películas, específicamente en la segunda entrega: “Luna Nueva” que se produjo en el 2009, pues ella en persona decidió solicitar que la dejarán participar en ella.

Sin embargó, una persona muy importante del equipo de producción se negó por completo a que ella fuera parte de la película. Se trató del director Chriss Weitz quien no le quiso dar ningún papel y ahora revela la poderosa razón por la que no la aceptó.

El agente de Taylor Swit presionó al director pero ni así la aceptó

Chriss Weitz fue quien rechazó a Taylor Swift en Luna Nueva.

Finalmente, Chriss Weitz contó un poco sobre esa ocasión en la que Taylor Swift y su representante presionaron al director para que le diera una oportunidad. Además, confesó que estaba totalmente sorprendido de enterarse que era una gran fan y aceptaría hasta el papel de mesera de la cafetería.

Sin embargo, Chriss reveló que su motivo no fue por qué no confiara en la cantante o que tuviera algo en contra ella. La verdadera razón fue que la rechazó debido a que por su fama destruiría el encanto de la saga.

“En el momento en que Taylor Swift camine en la pantalla durante unos cinco minutos, nadie podrá procesar nada” dijo el director.

Aunque pudo haber sido muy duró el haber rechazado a la popular cantante, tuvo que hacerlo porque su deber era entregarles una gran película a todos los fans de Crepúsculo.

