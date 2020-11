Taylor Swift quería hacer un cameo en las películas de 'Crepúsculo'

Desde su álbum debut homónimo de 2006 hasta Folklore de 2020, los fanáticos de Taylor Swift han visto explotar su popularidad y evolucionar su estilo. Además, por supuesto, su vida amorosa ha alimentado constantes rumores y especulaciones a lo largo de los años.

Pero además de su vida personal, y su trabajo diario como superestrella mundial de la música, Swift también se ha adentrado silenciosamente en la actuación. Aunque solo tiene algunos créditos a su nombre, la cantante casi tuvo un papel en la saga de 'Crepúsculo'.

Taylor Swift quería hacer un cameo en 'Crepúsculo'

Taylor Swift y su carrera de actuación hasta la fecha

Por supuesto, la música y las películas han ido de la mano desde los primeros días de Hollywood. Pero Swift principalmente ha mantenido sus esfuerzos de actuación separados de su música. Claro, sus elaborados videos musicales tienen un elemento cinematográfico innegable.

Sin embargo, Taylor Swift, la actriz, no debutó realmente hasta un episodio de 2009 de CSI. Solo un año después, la cantante estrenó su primera película, con un papel en el conjunto de comedia romántica Valentine's Day.

Taylor Swift y su carrera de actuación

En esa película, compartió notablemente la pantalla con Taylor Lautner de Crepúsculo, con quien salió brevemente durante la producción. Hasta hace poco, los únicos otros créditos de Swift eran un papel de voz en The Lorax, un episodio de 2013 de New Girl, y la adaptación cinematográfica de 2014 de The Giver.

En 2019, hizo una breve pero llamativa aparición en Cats del director Tom Hooper. Para esa película, Swift incluso coescribió una canción nominada al Globo de Oro, "Beautiful Ghosts", con el compositor Andrew Lloyd Webber.

Cabe mencionar que Cats no fue el éxito que todos esperaban. Sin embargo, Swift está lista para recuperarse con su documental Miss Americana 2020, que recibió una cálida recepción durante su estreno en el Festival de Cine de Sundance.

Taylor Swift y 'Crepúsculo'

Si eres fan de Taylor Swift (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que al principio de su carrera como actriz, la cantante aparentemente hizo un esfuerzo por aparecer en una de las películas de Crepúsculo.

Chris Weitz, director de 'La saga Crepúsculo: Luna Nueva' compartió la historia en un episodio reciente de Blank Check: Special Features. Durante el programa Weitz mencionó cómo Swift casi termina en su película.

Taylor Swift pudo haber actuado en 'Crepúsculo'

“Mi agente dijo: ‘Escucha, Taylor Swift es una gran fan de 'Crepúsculo'. A ella le encantaría estar en esta película". Ella sería como una extra. Pero fuei un imbécil total: yo estaba como, “No sé. Creo que sacaría demasiado para la película ver a Taylor Swift. Entonces dije que no”, dijo Weitz.

TE RECOMENDAMOS LEER: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

En ese momento, ver a Swift aparecer en 'Crepúsculo' podría haber distraído a algunos espectadores. Después de todo, ella estaba en las listas de éxitos principales en ese entonces con "Love Story" y "You Belong with Me".