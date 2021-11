Taylor Swift presenta en vivo su versión de All Too Well 10 minutos en SNL

Taylor Swift llevó apasionadamente su versión de 10 minutos de "All Too Well", de su álbum Red (Taylor's Version) recientemente regrabado , a Saturday Night Live el 13 de noviembre.

En la primera presentación televisiva de la versión extendida de la canción, la estrella del pop de 31 años subió al escenario cubierto de hojas con lápiz labial negro y rojo mientras rasgueaba una guitarra acústica mientras se reproducían imágenes de su cortometraje All Too Well de fondo.

La impresionante actuación de All Too Well incluyendo el cortometraje en SNL terminó con la nieve cayendo sobre ella mientras la desafortunada relación seguía su curso.

Detalles de la canción All Too Well de Taylor Swift

La pista "From the Vault" es una de las nueve canciones extra del recién lanzado Red (versión de Taylor) , la segunda de la serie de álbumes regrabados de Swift. Red fue lanzado originalmente en 2012, debutando en el número 1 en el Billboard 200.

El viernes, la cantautora también estrenó su cortometraje All Too Well , protagonizado por Dylan O'Brien ( Maze Runner ) y Sadie Sink ( Stranger Things ). Escrita y dirigida por Swift, la breve pieza retrata a una pareja cuyo idílico romance se agria inesperadamente, al igual que la torturada relación en el centro de la canción favorita de los fanáticos.

Antes de subir al escenario como invitado musical de SNL , Swift se unió a Pete Davidson para un video musical con el trío de comedia Please Don't Destroy de Ben Marshall, John Higgins y Martin Herlihy.

Todo comenzó con una nota agradable, con Davidson lanzando un video musical a los chicos sobre cómo eran todos "mejores amigos", pero dio un giro cruel cuando Davidson declaró en el coro de la parodia de rap: "Todos mis amigos son geniales y famosos - excepto estas tres vírgenes tristes ".

