Taylor Swift podría romper récord al obtener el mayor número de Grammys

Taylor Swift ha estado haciendo historia en los Grammy durante años. Como hemos informado en La Verdad Noticias, la cantante fue la ganadora más joven del Álbum del año a los 20 años cuando se impuso por "Fearless" en 2010 (Billie Eilish rompió ese récord a principios de este año).

Luego se convirtió en la primera mujer en ganar el Álbum del año dos veces como artista principal cuando volvió a prevalecer para "1989" en 2016. Ahora, con su último álbum "Folklore" obteniendo las mejores críticas de su carrera y encabezando las listas durante meses. , tiene el potencial para otro récord: la mayor cantidad de premios en Álbum del año para un artista.

Ese récord lo comparten actualmente tres hombres. Frank Sinatra ganó por "¡Ven a bailar conmigo!" (1960), “Septiembre de mis años” (1966) y “Un hombre y su música” (1967). Stevie Wonder se impuso en "Innervision" (1974), "Fulfillingness’ First Finale "(1975) y" Songs in the Key of Life "(1977).

Y Paul Simon se unió al club de los tripulantes con "Bridge Over Troubled Water" (1971 como parte de Simon and Garfunkel), "Still Crazy After All These Years" (1976) y "Graceland" (1987).

Taylor Swift podría romper récord

Taylor Swift podría hacer historia

Ahora Taylor Swift tiene uno de los álbumes más aclamados del año, que también es el álbum más vendido del año. Eso debería convertirla en una cerradura, ¿verdad? Bueno, si ella no hubiera ganado en "1989", diría que lo haría.

Pero esa victoria fue más controvertida que la primera desde que venció a tres aclamados álbumes de artistas negros: "Beauty Behind the Madness" de The Weeknd, "Sound and Color" de la banda Alabama Shakes (liderada por Brittany Howard) y especialmente "To Pimp una mariposa ”de Kendrick Lamar.

Para ser justos, a Lamar no le faltan premios Grammy (13 para ser exactos), pero nunca ha ganado en el campo general a pesar de las frecuentes nominaciones, el éxito comercial, los elogios de la crítica y el impacto cultural (incluso ganó un premio Pulitzer en 20018 por “Damn ”).

Así que a menudo se le cita en el debate sobre cómo tratan los Grammy la música hecha en gran parte por artistas negros para audiencias mayoritariamente negras. De hecho, ningún artista negro ha ganado el Álbum del año en más de una década. El último fue Herbie Hancock, y fue por cubrir a un artista blanco en "River: The Joni Letters".

Los dos últimos títulos de Álbum del año fueron ganados por artistas femeninas en solitario como Taylor Swift: Kacey Musgraves por "Golden Hour" y Eilish por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Pero dado el historial específico de Swift , la abundancia de amor y la fortuna que ya ha recibido de la academia de grabación, podrían estar preocupados por la óptica de darle un tercer título de Álbum del año a los 30 años, mientras que otros artistas han sido pasados por alto en las categorías principales.

De hecho, los Grammy ya se han alejado de Swift en los últimos años. Desde su victoria en "1989", su única nominación de campo general fue Canción del año por "Lover" en 2020 y no ha vuelto a ganar en ninguna categoría.

Pero “Folklore” puede ser demasiado grande para ignorarlo, especialmente con sus riesgos artísticos que le hacen ganar más fanáticos entre los críticos que nunca antes. Sin todas esas victorias pasadas, este sería el momento perfecto para una coronación, pero es posible que los votantes piensen que ya lleva suficientes coronas.

Asegúrese de hacer sus predicciones para los Grammy para que los ejecutivos discográficos, ¿se llevará Taylor Swift otro trofeo? ¿Cuáles son tus canciones favoritas de la artista? Déjanos tu opinión en los comentarios.