Taylor Swift podría ganar un Oscar con su película corta de su famosa canción

Se reveló que la cantante Taylor Swift estaría nominada para la siguiente premación Oscar debido al cortometraje o película corta que lanzó. Se trata de All Too Well: The Short y captro la atención de los académicos para la nominación de dicho tipo de film.

Está información fue revelada por la publicación “The Hollywood Reporter”. La famosa cantante estadounidense realizó este proyecto porque la canción All Too Well es una de las favoritas de su público, así que decidió darle algo más grandioso que un simple videoclip.

Ella misma se encargó de dirigir está película corta que tiene una duración de 15 minutos. Asimismo, tiene la participación de dos increíbles actores, se trata de Sadie Sink (Max de Stranger Things) y Dylan O’Brien (de Maze Runner).

¿De qué trata All Too Well: The Short Film?

Captura del cortometraje de Taylor Swift.

En esta película corta de Taylor Swift representa la historia de una pareja que enfrenta conflictos en su relación porque tenían una gran diferencia de edad. Además, una curiosidad de la canción All Too Well es que se pensó que la dedicó por su relación pasada con Jake Gyllenhal.

Está canción pertenece a su álbum titulado “Red” que fue presentado en el 2012 y es una de las más solicitadas cuando la cantante está en un concierto. El vídeo también se caracteriza por tener un estilo otoñal y los personajes interactúan en un ambiente muy natural y atractivo en el aspecto visual.

¿Cómo se le dice a los fans de Taylor Swift?

Taylor Swift junto a su prometido.

Los admiradores de la talentosa cantante Taylor Swift son reconocidos como “swifties”, quién por cierto, a inicios de año han estado tratando de descurbir si la cantante está en una relación romántica con Ed Sheeran.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te contamos que Taylor Swift ya está comprometida con Joe Alwyn.

