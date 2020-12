Taylor Swift ocupa el primer lugar en el top 10 de los mejores discos de 2020

Estamos a solo unas horas de que el 2020 llegue a su fin, algo que tiene ansiosos a millones de internautas debido a las horribles cosas que sucedieron en estos 12 meses, aunque también hubo buenas cosas como increíbles discos en el mundo de la música.

Uno de ellos fue definitivamente ‘Folklore’ de la famosa cantante Taylor Swift, el cual se coronó como el mejor disco del 2020 en un top 10 donde compitió con algunos de los artistas más grandes del momento.

Taylor Swift consigue el mejor disco de 2020

Taylor Swift ganó muchos premios con Folklore

De acuerdo a las opiniones de los fans, Taylor Swift ocupó el primer lugar en el top 10 de los mejores discos del año 2020, y fue por supuesto con Folklore, una de sus más grandes producciones durante mucho tiempo.

Con un documental en Disney+ y millones de reproducciones, la famosa Miss Americana derrotó a grandes estrellas de la música, quienes produjeron grandes discos, pero no pudieron compararse con el arrasador éxito de Folklore.

En cuanto a popularidad, la artista británico-japonesa Rina Sawayama triunfó con su álbum debut llamado SAWAYAMA, mientras que en el tercer puesto encontramos a Jessie Ware con su disco What’s your pleasure?.

Los cantantes que derrotó Taylor Swift

Dua Lipa y The Weeknd cayeron ante Taylor Swift

Fionna Apple ocupó el tercer lugar con su producción Fetch the bolt cutters, reafirmando su regreso tras ocho años de ausencia, dejando a la famosa Hayley Williams y su disco Petals for armor con el quinto lugar.

Nothing but thieves alcanzó el sexto lugar con su disco Moral Panic con su material con mucha música criticando a la sociedad, tecnología y política de Estados Unidos, compitiendo muy de cerca con Set my Heart on fire de Perfume Genius que tuvo el séptimo puesto.

Phoebe Brigs ocupó el octavo lugar con Punisher, y en La Verdad Noticias averiguamos que el ranking tomó en cuenta opiniones de expertos y éxito en streaming, dejando a Dua Lipa con Future nostalgia en el puesto 9 y a The Weeknd con After hours en el puesto número 10.

