Taylor Swift no dijo a famoso invitado que vídeo en el que estaría era pro LGBTQ

Taylor Swift aparentemente no dejó que un famoso invitado para su vídeo musical "You Need To Calm Down" de 2019 supiera que la canción es un himno LGBTQ +, por lo que casi todos los invitados eran miembros de dicha comunidad.

Según el deportista olímpico, Adam Rippon, quien aparece en el vídeo junto a estrellas como Katy Perry, Adam Lambert, Laverne Cox, RuPaul, Billy Porter y Ellen DeGeneres, no tenía ni idea del mensaje de la estrella del pop antes de filmar su cameo el año pasado.

Adam Rippon, es el primer atleta masculino homosexual en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos

"Cuando filmamos el vídeo musical no escuchamos la canción. Nunca había escuchado la canción", reveló Adam Rippon en una entrevista en Hot And Rich con la comediante Cait Raft.

Sin embargo, cuando reconoció a sus compañeros de reparto, incluidos Hayley Kiyoko y Fab Five de Queer Eye, se dio cuenta de que podría haber un tema en común entre todos los invitados de Taylor Swift.

"Empecé a mirar a mi alrededor y dije, 'Oh, todo el mundo es gay'".

Así fue rodaje del vídeo de Taylor Swift

Según Adam Rippon, el rodaje de "You Need to Calm Down", fue un acontecimiento importante, y recuerda como: "Había un automóvil que me recogió y luego hicimos una parada (donde) tuve que dejar mi teléfono. Luego condujimos hasta el set después de eso".

El vídeo era tan secreto, compartió, que Taylor Swift tenía dos helicópteros dando vueltas arriba para asegurarse de que no hubiera espías ni paparazzi a la vista.

Si bien la seguridad fue estricta en el set, Adam Rippon habló sobre Taylot Swift: "Ella era mucho más amable y con los pies en la tierra de lo que esperaba".

Continuó admitiendo que no es un amigo cercano de Taylor Swift y no estaba exactamente seguro de por qué le pidieron que se uniera. Bromeó: "Supongo que simplemente soy famoso".

