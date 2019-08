Taylor Swift muestra su esqueleto en traje de baño (FOTO)

Taylor Swift tiene muy poco tiempo para disfrutar de unas buenas vacaciones, pues en tan solo una semana más lanzará su último álbum llamado: Lover.

De lo que estamos seguros es que tras el estreno de su nuevo material discográfico, la cantante tendrá una larga jornada de promociones y no tendrá tiempo para tomarse ni un descanso.

Por esa razón aprovechó estos días antes del lanzamiento, para ir a la playa y disfrutar de un merecido descanso.

La realidad es, que no es común ver a Taylor Swift en la playa, ya que no es un sitio en el que se sienta muy cómoda, no obstante, de vez en cuando no pierde la oportunidad de mostrarnos su figura en trajes de baño de dos piezas.

La joven cantautora fue captada por algún paparazzi que también se encontraba en el lugar, por lo que no dudó en capturar su imagen en una fotografía donde lució su delgada figura en un bañador a rayas negro y blanco.

Sin embargo, en lo que sus fans no pudieron evitar fijarse es en su color de piel, pues definitivamente le hacía falta un baño de sol. Inclusive algunos pensaron que el color blanco de su bikini eran transparencias de lo blanca que se veía ella.

Algunos de los comentarios que sobresalieron decían:

"Parece Gasparín"

"Cómete algo"

MIRA LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA

La estadounidense publicó una imagen cualquiera donde aparecía detrás de una cerca y solo se la lograba ver detrás de unos hoyos. Como siempre sus fans empezaron a hacer teorías pero no conseguían dar con la clave y les estaba confundiendo.

Al parecer, según ella misma ha revelado no se trata de ninguna pista sobre su nuevo disco. La instantánea mostraba exactamente 5 espacios y sus fanáticos creyeron que era una cuenta regresiva muy ingeniosa.

Está claro que Taylor Swift está jugando con sus seguidores y hay muchísimas ganas de conocer que se esconde en este nuevo trabajo discográfico de la artista.

