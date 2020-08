Taylor Swift mantuvo en SECRETO que "You Need To Calm Down" era un himno LGBTQ

Taylor Swift aparentemente no dejó que las estrellas de su video musical "You Need To Calm Down" supieran que la pista era un himno LGBTQ. Según el olímpico Adam Rippon, quien aparece en el clip junto a estrellas como Katy Perry, Adam Lambert, Laverne Cox, RuPaul, Billy Porter y Ellen DeGeneres, no tenía ni idea del mensaje de la estrella del pop antes de filmar su cameo el año pasado (19).

"Cuando filmamos el video musical no escuchamos la canción", reveló en una entrevista en "Hot and Rich" con la comediante Cait Raft. "Nunca había escuchado 'You Need To Calm Down'". Sin embargo, cuando reconoció a sus compañeros de reparto, incluidos Hayley Kiyoko y Fab Five de "Queer Eye", se dio cuenta de que podría haber un tema: "Empecé a mirar a mi alrededor y dije: 'Oh, todos son homosexuales'."

Según Rippon, el rodaje fue un acontecimiento importante, como recordó, "Había un automóvil que me recogió y luego hicimos una parada (donde) tuve que dejar mi teléfono. Luego condujimos hasta el set después de eso". Sin duda Taylor Swift no quería que se filtrara nada de "You Need To Calm Down".

El video era tan secreto, compartió, que había dos helicópteros dando vueltas arriba para asegurarse de que no hubiera espías ni paparazzi a la vista. Si bien la seguridad era estricta en el set, Rippon reveló algo sobre Swift: "Ella era mucho más amable y tenía los pies en la tierra de lo que esperaba".

Taylor Swift y el éxito de su nuevo álbum

Continuó admitiendo que no es un amigo cercano de Taylor y no estaba exactamente seguro de por qué le pidieron que se uniera. Bromeó: "Supongo que soy famoso". Actualmente Taylor Swift disfruta del éxito de su nuevo álbum Folklore, que en menos de dos semanas, ha logrado más de 500 millones de reproducciones en internet, y ha alcanzado el número uno en 85 países.

‘folklore’ by Taylor Swift spends a third week at #1 on the Billboard 200 after moving a further 136,000 units.



Congratulations. @TaylorSwift13! �� pic.twitter.com/PnvpfYchia — Pop Crave (@PopCrave) August 17, 2020

Lleva más de dos millones de copias vendidas y, según la propia discográfica, 1,3 millones se vendieron en las 24 primeras horas desde el lanzamiento. Así, a falta de estadísticas oficiales, es muy probable que se trate del álbum más vendido de 2020, lo que sería un verdadero logro.