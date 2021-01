Taylor Swift rompe RÉCORD al tener el álbum más vendido del año por quinta vez

La diez veces ganadora del Grammy, Taylor Swift, ha comenzado el año con un logro impresionante, ya que su álbum ‘Folklore’ se convirtió en su quinto álbum más vendido del año en los Estados Unidos, convirtiéndola en la primera artista en alcanzar tal logro.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, ‘Folklore’ pasó seis semanas consecutivas en la cima de la lista Billboard 200 y es el único álbum de 2020 que ha vendido más de un millón de copias, es decir, 1.276 millones desde su lanzamiento en julio.

Sus álbumes anteriores más vendidos fueron Lover (2019), Reputation (2017), 1989 (2014) y Fearless (2009). Con cuatro discos más vendidos en su haber, Swift estaba empatada con Adele, quien también lo ha logrado. Pero ‘Folklore’, que encabeza las listas de éxitos, la ha empujado al frente.

Cabe mencionar que ‘Folklore’ debutó en la cima del Billboard 200, y pasó ocho semanas en el No. 1, lo que elevó el total de su carrera a 47 semanas, que superó el récord de Whitney Houston en 1987 como la mayoría de las semanas en el No.1 por una mujer.

Taylor Swift siguió al lanzamiento de ‘Folklore’ en julio con el álbum sorpresa ‘Evermore’, lanzado el mes pasado. Evermore también hizo historia, llegando como el décimo álbum más vendido del año, con 283 mil copias vendidas en las menos de tres semanas desde su lanzamiento.

Taylor Swift y la supuesta canción para Karlie Kloss

Taylor Swift y la supuesta canción para Karlie Kloss

Swift lanzó una versión de lujo de ‘Evermore’ esta semana, con dos pistas adicionales, ‘Right Where You Left Me’ y ‘It's Time to Go’. La actriz de Cats escribió en Instagram: 'La primera es una canción sobre una niña que se quedó para siempre en el lugar exacto donde se le rompió el corazón”.

Luego continuó: "It's Time to Go se trata de escuchar a tu instinto cuando te dice que te vayas”. Swifties especuló que este último se trataba de su amiga Karlie Kloss, diseccionando la letra: 'Cuando las palabras de una hermana vuelven en susurros / Eso prueba que en realidad no era lo que parecía”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Aunque Kloss, de 28 años, le dijo a Andy Cohen en marzo de 2019 que es “muy afortunada'' de ser amiga de Taylor Swift, la artista de Willow no estuvo en su boda íntima de 2018 con Joshua Kushner, de 35 años, o en la celebración más grande de 2019.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.