Taylor Swift logra el décimo álbum número uno en la lista Billboard 200

Taylor Swift irrumpe en el número 1 en la lista de álbumes de Billboard 200 con fecha del 27 de noviembre con Red (Taylor's Version), su regrabación de su álbum de 2012, Red , que encabezó la lista durante siete semanas en 2012-13.

El nuevo lanzamiento de 30 pistas, que agrega un grupo de canciones de "From the Vault" nunca antes escuchadas, le da a Swift un décimo número 1 en la lista, convirtiéndola en la segunda mujer con 10 números 1 en los 65 años de historia de la lista. Barbra Streisand tiene la mayor cantidad de números 1 entre las mujeres, con 11.

El álbum Red (Taylor's Version) obtuvo 605.000 unidades de álbumes equivalentes en los EE. UU. en la semana que finalizó el 18 de noviembre, según MRC Data. Este es el segundo álbum regrabado de Swift, después de Fearless (Taylor's Version), que también debutó en el número 1 en abril.

¿Qué canciones tiene Red (Taylor's Version)?

Red (Taylor's Version) contiene nuevas versiones de las 16 canciones del álbum original, junto con sus cuatro temas extra de la edición de lujo y el sencillo benéfico de 2012 "Ronan". Nueve grabaciones adicionales de "From the Vault" completan el nuevo proyecto: seis pistas inéditas que fueron escritas para Red, una versión de 10 minutos de "All Too Well" del álbum y las interpretaciones en solitario de Swift de las canciones "Better Man" y "Baby."

Las últimas dos pistas fueron escritas para Red, pero no lanzadas por Swift en ese momento y luego grabadas y lanzadas por Little Big Town y Sugarland, respectivamente.

Red (Taylor's Version) se anunció el 18 de junio para su lanzamiento el 19 de noviembre. El 30 de septiembre, la fecha de lanzamiento se adelantó una semana al 12 de noviembre. Swift marcó el comienzo del álbum con apariciones en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBCmy Late Night With Seth Meyers (ambos el 11 de noviembre), seguido de una actuación en Saturday Night Live el 13 de noviembre. En este último, interpretó la versión de 10 minutos de "All Too Well" del álbum.

¿Qué tiene que ver el 13 con Taylor Swift?

El número 13 ha estado muy presente en la vida de la cantante

Su álbum debut, de la cantante Taylor Swift, fué certificado oro en 13 semanas. Swift dice que cada vez que ha ganado un premio, o está sentada en el asiento 13, o en la fila 13, o en la sección 13. Los álbumes Fearless y 1989 tienen 13 canciones en su versión estándar. Casualmente, estos dos álbumes ganaron el Álbum del Año en los Grammy Awards. En 2018, Swift ganó un total de 13 premios. En 2018, Swift fué la persona más influyente en Twitter, con sólo 13 tweets y es así cómo este número h a estado en su vida, incluso desde su nacimiento ya que ella nació el 13 de diciembre de 1989.

