Taylor Swift llega a sus 30 años como la artista de la década

Un 13 de diciembre pero de 1989 nació Taylor Swift, una chica rubia de Pensilvania, Estados Unidos, quien 30 años después se convertiría en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Y es que el trabajo de la intérprete de “Lover” no ha sido nada fácil, ya que inició su carrera desde los 16 años en el género Country, para después ir mezclando su sonido con el Pop.

Con 7 exitosos álbums, tours por América, Europa y Asia, múltiples premios y reconocimientos, así como portadas de revista, colaboraciones con reconocidos artistas e incluso apariciones en cine y televisión, la carrera de Taylor Swift ha crecido demasiado, pero no todo ha sido bueno para la cantante.

LA POLÉMICA DE LOS VMAS 2009

Una de las principales polémicas en las que se ha visto envuelta Taylor Swift fue en el 2009 durante los Video Music Awards (VMAs) cuando el rapero Kanye West interrumpió abruptamente a la cantante mientras daba su discurso por haber ganado el premio al “Mejor video de una artista femenina”.

En este momento West Le arrebata el micrófono a Swift y para decir: “te dejaré terminar, pero ¡Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos!, ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos!”. Después de este acto Taylor Swift y Kanye West crearían una enemistad muy grande, donde ambos se han dedicado canciones con indirectas, y pese a que trataron de limar las perezas, la rivalidad continúa.

ARTISTA DE LA DÉCADA

Taylor Swift fue reconocida por los American Music Awards (AMAs) del 2019 como “La artista de la década”, donde también en esa misma gala rompió el récord del Rey del Pop Michael Jackson, siendo Swift la artista con más AMAs de la historia. Además, Billboard la ha nombrado “La mujer de la década”, reconocimiento que le ha dado aún más influencia a su voz como artista.

También te puede interesar: Taylor Swift, Elton John y Beyoncé competirán en los Globos de Oro 2020

La intérprete de “Shake it off” ha comenzado a usar su poder como estrella del pop para apoyar a las mujeres de la industria musical, así como a los derechos de la comunidad LGBT+; aunque desde años atrás ha realizado esta labor, pero lo había hecho de una manera más discreta.

Taylor Swift llega a sus 30 años como la artista de la década

Aún con todo su éxito, Taylor Swift no está completamente feliz en su cumpleaños, ya que todavía tiene el más grande conflicto de su carrera: el pleito por los derechos de sus 6 primeros discos contra su ex disquera Big Machine Records y Scooter Braun. Al no ser dueña completa de sus producciones, tendrá que re-grabar todas las canciones que ella escribió desde su primer álbum, de lo contrario no podrá volver a cantar ninguna de esas letras en público.

La cantante Taylor Swift siempre ha sabido cómo responder a sus detractores, y aunque muchos la han conocido por escribir canciones para sus múltiples ex novios, es una de las artistas más influyentes, que tiene un "squad" de celebridades que son sus amigos incondicionales y una discrografía llena de hits.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.