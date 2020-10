Taylor Swift lidera nuevamente los charts de Estados Unidos con “Folklore”/Foto: Hola

La estrella del pop Taylor Swift, alcanzó el número 1 en los Estados Unidos esta semana con su octavo disco “Folklore”.

En el n.° 2 en la lista Billboard 200 del sábado está "Shoot For the Stars Aim For the Moon" de Pop Smoke, seguido por "Savage Mode II" de 21 Savage & Metro Boomin en el n.° 3, "Legends Never Die" de Juice WRLD en el n.° 4 y "Wildflowers" de Tom Petty en el N.° 5.

Completando el nivel superior se encuentran "Resonance" de NCT , Pt. 1 en el n.° 6, "My Turn" de Lil Baby en el n.° 7, la banda sonora de Hamilton: An American Musical en el n.° 8, "Tickets to My Downfall" de Machine Gun Kelly en el n.° 9 y "The Album" de BLACKPINK en el n.° 10.

Taylor sigue dominando las listas musicales con su reciente disco. La estrella le otorgó a los fans y al público canciones muy emotivas/Foto: Shock

Folklore, otro éxito para Taylor Swift

La cantante de “Cardigan” sorprendió a mediados de 2020 con su disco “Folklore”. Los fanáticos no esperaban un nuevo álbum, ya que Swift aún continuaba promocionando su séptima producción “Lover”.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la estrella tuvo que posponer y cancelar la mayoría de las fechas de su tour “Lover Fest”, el cual serviría para promocionar su séptimo disco.

Pero Taylor Swift decidió que su tiempo cuarentena era un buen momento para crear una nueva producción discográfica, muy diferente a lo que los Swifties están acostumbrados a escuchar de ella.

Un álbum más alternativo, con tintes de folk y country, que dejó a un lado los colores vibrantes y el pop romántico que se obtuvo en Lover. No obstante, “Folklore” ha recibido tantos elogios por parte de los expertos, que muchos han dicho que es el disco que podría merecer más de un Grammy el próximo año.

Hasta el momento, Taylor no ha revelado si hará gira promocional de este octavo disco, pero muchos fans esperan que se haga una fusión con el Lover Fest, presentando dos estilos diferentes de cada una de las producciones.

En La Verdad Noticias te mantendremos informado sobre lo nuevo de Taylor Swift para este exitoso octavo álbum. ¿Crees que Folklore merece ganar el Grammy?, ¿Consideras que Swift seguirá dominandos las listas musicales?