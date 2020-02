Taylor Swift le responde a Scooter Braun y los haters con el single “The Man”

La cantante estadounidense Taylor Swift ha estrenado este día el video lírico de su single “The Man”, una canción que cuenta con un mensaje muy fuerte de empoderamiento femenino que muchos de los fans han amado, y que presuntamente podría ser una respuesta a su conflicto con el productor Scooter braun y su ex disquera Big Machine Records.

Taylor Swift expresa en su canción lo mucho que sería valorada si ella fuera un hombre, ya que de acuerdo con la cantautora, ha sido duramente criticada por el público y la prensa por tener muchos novios, por ser una mujer exitosa y por escribir sobre sus ex relaciones. A lo cual, Taylor ha dicho en numerosas ocasiones que cientos de artistas masculinos escriben sobre sus ex novias pero a ellos no los juzgan tanto como a ella.

De igual manera, el trabajo de Taylor Swift ha sido considerado “sobrevalorado” por algunos haters; sin embargo, Taylor expresa en su single “The Man” que si ella fuera un hombre, su éxito sería elogiado por todo el mundo, en lugar de menospreciar su trabajo. Incluso parte de la letra de la canción habla mucho del sexismo y machismo que se vive actualmente en la industria de la música.

Taylor Swift fue nombrada en el 2019 por Billboard como "La artista de la década"

Taylor Swift está haciendo todo para recuperar su música

Tal y como lo dice su canción “The Man”, si Taylor fuera un hombre, sería “el hombre”, y esto es porque la cantante parece estar ganando la batalla legal por recuperar los derechos de su antigua música.

Recordemos que sus seis primeros discos ahora le pertenecen al productor Scooter Braun quien es un fiel detractor de Swift; Braun obtuvo los derechos de la música de Taylor después de comprar la ex disquera de la cantante, Big Machine Records.

Ante esto, Scooter le había prohibido a Taylor volver a interpretar estas canciones en público; por lo cual se dijo que la cantante regrabaría sus seis primeros discos para poder poseerlos completamente; no obstante, Swift ahora ha hecho una jugada que nadie esperaba, al firmar un contrato con Universal Music Publishing Group, quienes ahora le ayudarán a Swift a recuperar más pronto su música de las manos de Scooter Braun.

“The Man” es posiblemente el último single que lanzará Swift de su séptimo disco “Lover”, el cual sí es completamente de su propiedad. El lyric video ha alcanzado más de 400 mil reproducciones en su primera hora de estreno y se espera llegue al millón en muy pocas horas.

