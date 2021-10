Taylor Swift le pone sabor al otoño con video en Instagram

Taylor Swift volvió a recordar su era roja de 2013 con un lindo video que recrea visualmente una de sus antiguas publicaciones de texto sobre su amor por la temporada de otoño.

Por supuesto, con el próximo lanzamiento del 12 de noviembre de Red (versión de Taylor) , Swift parece estar poniendo a los fanáticos de humor para experimentar el álbum regrabado en un espacio mental similar al de la primera vez que escucharon el original.

En el video, Swift narra su publicación anterior mientras se muestran varios clips de los diferentes aspectos del otoño que ella admira, como usar sombreros, bufandas, calcetines hasta la rodilla, medias y "cosas a cuadros".

La cantante que, adelantó el estreno de su regrabación de Red, adora las cosas con sabor a calabaza y hornear galletas con demasiada canela. También aparecen en el video cameos de sus famosos gatos, Meredith, Olivia y Benjamin, de quienes comparte divertidas pinturas reales hechas a su semejanza.

Mira el video de Taylor Swift

Y, al estilo típico de los huevos de pascua, la narración de "dibujar pequeños dibujos en ventanas con niebla" se combina con letras escritas a mano de Taylor que no son familiares para los Swifties, lo que los hace especular que son de uno de los bonus del relanzamiento "From the Vault".

Aunque los fanáticos aún no han recibido un sencillo de pre-lanzamiento, similar a "Love Story (Taylor's Version)" o "Mr. Perfectly Fine (Taylor's Version) (From the Vault) ”antes del lanzamiento de Fearless (Taylor's Version) en abril; la lista de canciones de 30 canciones del relanzamiento se reveló en agosto, lo que dejó a los fans emocionados por cortes como la versión de 10 minutos de "Todo demasiado bien".

Taylor Swift también se burló recientemente de la canción principal regrabada de Red en un Instagram Reel en su cuenta oficial, que presenta de manera prominente atuendos de colores adecuados.

