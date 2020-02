Taylor Swift le muestra el dedo medio a los haters en los NME Awards 2020

Los Premios NME Awards 2020 se celebraron en el O2 Academy Brixton el pasado 12 de febrero en la ciudad de Londres, Inglaterra, durante la cual, Taylor Swift dejó a todos boquiabiertos.

La actual reina del pop, Taylor Swift, se coronó como la ganadora del premio a Mejor Acto Solista en el Mundo, gracias a lo cual pudo presumir una estatuilla dorada con forma de seña obscena, un dedo de enmedio realizando la “britney señal”.

“Disfruto de las noches en Brixton pero especialmente cuando con como la noche anterior: @nmemagazine realmente sabes cómo pasar un buen rato [...] Me rociaron con champán cuando la gente ganaba y pude llevarme otro trofeo del dedo medio a los felinos”, escribió Taylor Swift en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Taylor Swift superó los 300 mil likes en menos de una hora.

"Este es el programa de premios más loco en el que he estado y me encanta"

Taylor Swift la “obscena” ganadora

Taylor Swift de 30 años de edad fue la gran ganadora del dedo de enmedio para Mejor Acto Solista en el Mundo, y dejó a todos impactados cuando vieron que esta vez sí asistió a la ceremonia para recibir el premio.

En 2016, Taylor Swift recibió su primer premio NME como Mejor Solista Internacional pero no estuvo presente en la ceremonia.

“Esta es mi primera vez en los Premios NME y siento que todos aquí son tan tímidos, tan reservados. Es como, '¿Van a divertirse ustedes esta noche? ¿Vas a salir de sus caparazones? Oh, espera, no, este es el programa de premios más loco en el que he estado y me encanta”, dijo Taylor Swift al recibir el premio.

