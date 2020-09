Taylor Swift le envió un adorable regalo a la bebé de Gigi Hadid

Gigi Hadid dio otro vistazo a su bebé con Zayn Malik, solo unos días después de que la pareja revelara que nació el fin de semana. En sus Historias de Instagram el viernes por la noche, la modelo compartió una foto de la pequeña mano de bebé de su hija sobre una adorable manta de satén rosa.

La colcha fue hecha a mano por nada menos que la amiga de toda la vida de la pareja, la "tía" Taylor Swift. "¡¡La tía @taylorswift hizo esto!!", escribió Gigi. La nueva mamá solo mostró un vistazo de la manta, pero no pudimos evitar notar que se parecía bastante a la que Taylor le había regalado a la bebé de Katy Perry.

Nos preguntamos si la hija de Gigi, cuyo nombre aún no se ha revelado, también tiene un hermoso bordado en su manta. La amistad de Taylor y Gigi se remonta a 2014, ya que la modelo incluso era miembro del famoso escuadrón de chicas de la intérprete de “Cardigan”.

Taylor Swift fue presuntamente estafada

Taylor Swift también es motivo de polémica debido a la revelación de que ella y otros artistas como One Direction y Ed Sheeran fueron presuntamente estafados por la asociación ‘Believe in magic’, dedicada supuestamente a ayudar a niños con cáncer a pagar sus tratamientos médicos.

La asociación presuntamente desvió recursos para fines recreativos, por lo que está siendo investigada. Entre 2012 y 2018 ‘Believe in magic’ habría recaudado millones gracias a las donaciones de la intérprete de “Look What You Made Me Do” y otros artistas.

Una denuncia puso en jaque a la organización benéfica "Believe in Magic" ya que se presume que las donaciones eran para uso personal del director y no para apoyo de las personas con #cáncer. Entre los estafados están artistas como #taylorswift, #edsheeran y #onedirection. pic.twitter.com/xDHPqvgqev — CanalTVC (@canaltvcmx) September 25, 2020

Sin embargo, el fallecimiento de la joven fundadora, quien decía tener un tumor cerebral y falleció de una insuficiencia cardiaca, provocó el interés de algunos voluntarios por conocer el manejo de los recursos, descubriendo así un desfalco de más de once millones de pesos de gastos sin comprobar.