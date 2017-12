Taylor Swift le compra una casa a una fan que estaba sin hogar

Taylor Swift compra una casa a fan embarazada

Una muy fiel seguidora de Taylor Swift, llamada Stephanie, contó la historia de cuando la cantante le compró una casa. "He estado pensando si publicar esta historia, finalmente, he decidido contar todo lo que Taylor hizo por mí esa noche.

Lo que muchos de ustedes no saben es que durante ocho meses de mi embarazo estaba sin hogar.

Para resumir, nuestro primer piso fue condenado por razones de salud y seguridad, y lo perdimos todo. Para aumentar el estrés, durante este tiempo Matthew perdió su trabajo".

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 22 de diciembre de 2017

"Mi madre se lo contó a Taylor y sólo le pedí que me hiciera sentir especial en su show al que asistía en Manchester. Después del espectáculo, Taylor nos llevó de vuelta a su camerino y me dijo: 'Stephanie, has estado en mi vida durante mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podrías haberte acercado y te habría ayudado, pero no lo hiciste. Tu madre me contó'. Taylor Swift me dijo que quería devolverme el dinero para mi boleto esa noche.

Lo que realmente hizo fue ayudarnos a comprar una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Ella me dijo, 'Quiero que puedas disfrutar de tu niña, no tener que preocuparte por todo esto'. Esa noche me dio su mano y me levantó del suelo. De la misma forma que lo hizo durante 12 años".

Algunos comentarios de los seguidores de Taylor Swift en twitter comentaron:

¿Por qué estas historias nunca llegan a los medios de comunicación? Oh b y c muestran el tipo y el lado dulce de Taylor. Y Dios nos mostrará ese lado.

Taylor es tan dulce. Además ella tiene un corazón de oro. No veo a ningún otro artista que fuera de su camino como Taylor lo hace para sus fans.

Ella es verdaderamente impresionante. Es increíble cuánto ella ama a nosotros y todo lo que ella hace por nosotros.

Taylor es una ANGEL me encanta su taaan amorosa.

Nos encanta, no sé por qué la gente odia Taylor Swift cuando ella es tan amable! Quiero decir que quiero que los medios de comunicación muestren este lado de Taylo no el lado malo que encuentran.

La noticia se ha conocido en un momento en que se rumorea que Taylor Swift podría estar embarazada ya que algunas de sus últimas imágenes muestran su cambio físico.