Taylor Swift: las canciones que la hicieron famosa

Taylor Swift es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, comenzando fuerte con un álbum debut que se convirtió en el álbum más largo de Billboard 200 en la década de 2000.

Desde el country hasta el pop indie folk, Swift ha cosechado legiones de fans, ha roto récords mundiales Guinness y ha ganado 10 premios Grammy.

Está nominada a cinco más con "Folklore", que incluyen "Álbum del año" y "Canción del año". Con "Folklore" y su sencillo principal, "Cardigan", Swift debutó en la cima de Billboard 200 y Hot 100 al mismo tiempo, siendo el primer artista en hacerlo.

Apenas seis meses después, lanzó otro álbum sorpresa, "Evermore", al que llama "álbum hermano" de "Folklore".

Con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Stacker decidió devolverlo a algunas de las primeras canciones que hicieron que América (y eventualmente el mundo) se enamorara de la cantautora.

Desde el country hasta el pop y el folk indie, Swift arraiga sus canciones en sus experiencias personales, lo que la convierte en una producción confiable incluso cuando se mueve entre géneros.

Taylor Swift ha relatado el dolor, la juventud y el crecimiento en nueve álbumes

Recordar las canciones de éxito que llevaron a Swift al centro de atención demuestra lo notablemente consistente que es una compositora.

Desde los días felices hasta la angustia, mira qué canciones convirtieron a Swift en la mejor artista que es hoy.

El álbum "1989" fue la primera incursión de Taylor Swift en el pop puro, que llamó la atención de personas más allá de los fanáticos del country por primera vez. “Clean” es su colaboración con la cantante británica Imogen Heap.

Esta pista de "1989" es una canción de amor de ensueño que incluía un video musical más grande que la vida filmado en Botswana y Sudáfrica. Scott Eastwood interpreta a su amante de la era de los 20.

Se rumorea que "Out of the Woods" trata sobre su ex novio y ex-One Directioner Harry Styles, quien tuvo sus altibajos y aparentemente una vez sufrió un accidente de moto de nieve.

Otra canción sobre Harry Styles, "Style" trata sobre el tipo de energía feliz, optimista y magnética que puedes sentir con otra persona cuando comienzas tu relación.

Se rumorea que “Bad Blood” trata sobre la pelea de Swift con Katy Perry. El video musical de la canción muestra a Swift con una pandilla de novias, todas vestidas como superhéroes listas para luchar contra un villano (interpretado por Selena Gomez).

Esta canción es quizás una de las más famosas de Swift de "1989" y muestra su habilidad para reírse de sí misma. “Blank Space” es casi una parodia sobre los diferentes rumores e historias elaboradas sobre Swift por los medios.

Empatada en el primer lugar como la canción más famosa de "1989", " Shake It Off" es el sencillo de baile súper divertido sobre ser uno mismo y "sacudirse" la mala energía que puede provenir de otras personas que intentan deprimirte. .

Las siguientes canciones son del álbum "Red" de Swift, que trataban sobre los altibajos de las relaciones y la angustia que sintió cuando tenía poco más de veinte años. Swift le dijo a Us Weekly que esta canción trataba sobre cómo mucha gente piensa que las personas que se vuelven famosas tienen suerte, pero es " la chica que huye de la fama la que es realmente la afortunada al final".

“Begin Again” is about the first date you go on after a bad breakup. The song and the video were nominated for the Grammy Award for Best Country Song and the CMT Music Award for Female Video of the Year.

Taylor Swift added more fame to her belt when she was tapped to make a song for the "Hunger Games" series. She recorded the song with the popular folk duo The Civil Wars, who have since broken up.

