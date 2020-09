Taylor Swift lanza versión extendida de 'Folklore' y los fans enloquecen

Taylor Swift lanza la versión extendida de 'Folklore' y los fans enloquecen

Taylor Swift una vez más envió a sus fanáticos a un frenesí cuando, por sorpresa, lanzó una nueva versión EP de 'Folklore'. La cantante de 'Betty' se dirigió a Twitter y compartió la noticia inesperada diciendo: "Sí, me presenté en tu fiesta... luego hice un capítulo de álbum temático al respecto".

La portada de la versión extendida que no es en blanco y negro como lo era 'Folklore', muestra a Taylor sentada frente a una escalera en una postura relajada. El título completo del EP sorpresa es'Folklore: the yeah I showed up at your party chapter' y consta de seis pistas que son las siguientes:

'Betty (en vivo desde los Premios de la Academia de Música Country 2020)'

'The 1'

'Mirrorball'

'The Last Great American Dynasty'

'Invisible Thing'

'Cardigan'

Los fanáticos de Taylor Swift inundaron Twitter con reacciones rápidas al EP sorpresa. Una fan, hablando de que esta versión es 'su capítulo favorito', escribió: "Solo SÉ que este es mi capítulo favorito porque sabe lo mucho que queríamos que dijera f*ck betty y ahora esta versión nos perseguirá para siempre".

Mientras que otro, agradeciendo a Taylor por el EP, dijo: "¡No te merecemos todo este increíble contenido que nos sigues dando!". Otro fan de Swift, muy emocionado por la noticia del nuevo EP, tuiteó en mayúsculas, "Literalmente este capítulo = todas mis canciones de folklore favoritas".

Los fanáticos agradecieron a Taylor Swift por el EP

Taylor Swift sigue haciendo historia con ‘Folklore’

Un último fan, haciéndose eco de sentimientos similares y agradeciendo a Swift, dijo: "Estaba luchando por terminar mis trabajos escolares y tuiteas esto. De repente estoy motivado". Sin duda, la intérprete de “Cardigan” sabe como consentir a sus fanáticos.

Yeah I showed up at your party...then made a thematic album chapter about it �� https://t.co/kW25zqtOqe pic.twitter.com/1M6gwWN7bO — Taylor Swift (@taylorswift13) September 21, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift tuvo que LUCHAR con disquera para poder elegir la portada de “1989”

'Folklore' de Taylor Swift se lanzó el 24 de julio de 2020 y pasó directamente al número 1 en el Billboard 200. Recientemente, la cantante actuó en los Premios ACM 2020 por primera vez en siete años. Cantó "Betty", una balada sobre la angustia de un adolescente, en un set acústico del Grand Ole Opry de Nashville.