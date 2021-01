Taylor Swift lanza la versión deluxe de ‘Evermore’ con dos canciones extra

La versión de lujo de 17 pistas de ‘Evermore’, que anteriormente solo estaba disponible en formato físico en vinilo y CD, llegó a los servicios de transmisión a la medianoche del 7 de enero (jueves).

Como Taylor Swift anunció el mes pasado, las dos canciones adicionales, tituladas 'Right Where You Left Me' y 'It's Time To Go', llevarán la cuenta final de canciones del álbum a 17, igualando la de ‘Folklore’.

‘Evermore’ es una continuación de la exploración de Taylor Swift de "cuentos imaginarios y no imaginarios", que comenzó en el predecesor del álbum. Esto se extiende a 'Right Where You Left Me' y 'It's Time To Go', en el que Swift canta sobre un individuo que no puede salir de una antigua relación.

Taylor Swift y su exitoso álbum ‘Evermore’

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, 'Evermore' fue lanzado en diciembre de 2020 como el disco hermano de 'Folklore'. NME le dio a 'Evermore' una reseña de cinco estrellas, elogiando el disco por su “experimentación, encanto y matices musicales”.

"En su segundo álbum sorpresa del año, Taylor Swift traspasa los límites de su reinvención indie, agregando un poco de brillo de '1989' para producir un rayo de esperanza", dijo NME en su reseña.

'Evermore', que es el sexto álbum número uno de Taylor Swift, estableció un récord en las listas del Reino Unido en diciembre. La convirtió en la primera artista desde el fallecido David Bowie en llegar al número uno con dos álbumes diferentes en el mismo año calendario.

