Taylor Swift lanza finalmente "RED (Taylor´s Version)" con 30 canciones

Finalmente la espera ha terminado para los fans de Taylor Swift tras el lanzamiento a la medianoche del viernes 12 de noviembre de "RED (Taylor´s Version)" en todas las plataformas de streaming y su canal oficial de YouTube.

Lanzado originalmente en octubre de 2012, "Red" fue el cuarto álbum de estudio de la compositora bajo el sello de Big Machine Records, disquera con la que debutó en la industria musical y que abandonó en 2018.

"RED (Taylor´s Version)" se encuentra disponible para streaming en Spotify, Amazon Music y YouTube: "Esta será la primera vez que escuchen las 30 canciones que debían ir en Red", dijo Swift al anunciar la regrabación del álbum.

"RED (Taylor´s Version) ya está disponible

Como te compartimos en La Verdad Noticias, a mediados del 2021 Taylor Swift anunció el lanzamiento de "Red (Taylor’s Version)" con 30 canciones; los 14 temas originales regrabados y 16 temas ineditos que no fueron incluidos en 2012.

Los temas lanzados por primera vez incluyen "I Bet You Think About Me", "Forever Winter", "Nothing New", "The Very First Night" y la tan esperada versión de 10 minutos de "All too Well", que incluirá un short film inspirado en la canción.

Esta es la segunda regrabación de sus álbums con Big Machine Records tras la venta de la disquera a Scooter Braun, a quien Swift acusó de bullying y acoso, para recuperar los derechos legales sobre los másters de su música.

¿Cuántos discos vendió Red?

"RED" fue estrenado en 2012 y relanzado en 2021

Taylor Swift logró trascender en la industria musical gracias a su álbum “Red", el cual logró vender 7 millones de copias en todo el mundo; se trata de su tercer álbum más vendido y considerado uno de los mejores de la historia por Rolling Stone.

"Nunca hubiera pensado que era posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, descubriendo arte perdido y gemas olvidadas, si no me hubieran envalentonado. RED está a punto de volver a ser mío, pero siempre ha sido nuestro", escribió Taylor Swift sobre el lanzamiento de RED (Taylor´s Version).

