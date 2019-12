Taylor Swift, la sensual mujer de la década posa para Billboard

La revista Billboard tiene de portada a la cantante estadounidense Taylor Swift y la ha nombrado “La mujer de la década”. En entrevista para el medio musical, la intérprete de “Look What You Made Me Do” dijo que su objetivo al haber obtenido este reconocimiento es apoyar a las nuevas generaciones de artistas y crear una agradable comunidad entre los músicos; algo que le hubiera gustado que existiera cuando inició su carrera.

Y es que Taylor Swift inició su carrera en el 2006 cuando apenas tenía 16 años. Su primer álbum homónimo de género country tuvo un buen recibimiento por parte del público. Pero fue su disco “Fearless” el que la llevó a posicionarse como una de las cantes top de Estados Unidos y el resto del mundo.

En la sesión de fotos donde participó dejó ver su lado más sensual y empoderado, ya que Taylor Swift también ha recibido el premio a Artista de la Década por los American Music Awards 2019, y aunque está a punto de llegar a su trigésimo cumpleaños, sigue manteniendo una belleza y cuerpo espectaculares.

Taylor Swift, la sensual mujer de la década posa para Billboard (Foto tomada del portal Billboard).

MÁS DE 10 AÑOS DE ÉXITOS

Taylor Swift se ha destacado en la última década con sus 7 exitosos discos, tours por todo el mundo, ganadora de cientos de premios y siendo una de las cantantes mejor pagadas de la industria. Y a pesar de siempre haber estado en el ojo del huracán por sus múltiples romances con diferentes chicos del medio artístico, finalmente parece haber obtenido éxito en el amor, puesto que ha mantenido una relación estable con el actor británico Joe Alwyn.

Sin embargo, no todo es color rosa para la cantante de “Shake it off”, ya que al haber roto su relación laboral con su antigua disquera Big Machine Records, entró en un conflicto legal con el actual dueño de la firma, Scooter Braun. Por lo cual no contará con los derechos completos de sus primeros 6 discos que ella misma escribió, hasta que puedan llegar a un acuerdo, o ella tendrá que re-grabar toda su música.

No obstante, “Lover” su séptima producción a cargo de ella y de Republic Records en conjunto con Universal Music Group ha logrado gran popularidad entre el público y se espera que Taylor Swift pueda sacar más música para 2020.

