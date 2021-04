Taylor Swift la primer mujer numero uno en "Country producers" en Billboard

Taylor Swift se convierte en el primer talento en encabezar simultáneamente las listas de compositores y productores de música country de Billboard, que se lanzaron en junio de 2019.

Swift suma su quinta semana en la cima de Country Songwriters y sube del número 10 al número 1 en Country Producers, liderando por primera vez y convirtiéndose en la primera mujer en reinar.

La cantante de "Mr. Perfectly Fine" lidera las encuestas con fecha del 24 de abril sobre la base de 18 créditos en la lista Hot Country Songs como compositora y productora, todos los cuales aparecen en su nuevo álbum Fearless (Taylor's Version) .

El conjunto debuta en el n. °1 en Billboard 200 y Top Country Albums con 291,000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas, según MRC Data, la semana más grande para cualquier álbum este año.

Taylor Swift estrenará sus viejos álbumes

Swift está regrabando sus viejos álbumes para ser dueña de su música

La también llamada "Miss Americana" estará estrenando el resto de sus discos en su versión "Taylor's Version" y se cree que el siguiente en llegar es 1989, aunque aun no hay nada confirmado, ya se tiene un adelanto de "Wildest Dreams".

Asimismo, se ha rumorado que Red será el último de los materiales de la famosa en ver la luz, pues una de las canciones que más se espera en su regrabación es All To Well, perteneciente al mencionado álbum.

Lo cierto, es que la primera regrabación ha sido todo un éxito, pues con las mismas canciones que ya se conocían, ahora la cantante puede volver a ser dueña de su música, y está generando una cantidad importante de ganancias.

