Taylor Swift invita a que todos sigan el ejemplo de su gato en esta cuarentena

El COVID-19 o más conocido como Coronavirus ha obligado a diversos países a declararse en cuarentena. Estados Unidos es uno de los territorios que más medidas ha tomado para no seguir incrementando el número de sus víctimas. Por lo cual, diversos artistas están fomentando el quedarse en casa y no salir; entre ellos la cantante Taylor Swift, quien puso de ejemplo a su gatita Meredith ante esta cuarentena por el virus.

Taylor Swift es una amante de los gatos, de hecho es dueña de 3, Meredith, Olivia y el más reciente, Benjamin. La intérprete estadounidense en días pasados expresó su apoyo total a las medidas de cuarentena que se han tomado en su país y el resto del mundo por la pandemia del Coronavirus. Así que para seguir fomentando el aislamiento, Taylor compartió una tierna foto de Meredith.

Los gatos de Taylor Swift/Foto: Fanpop

En la descripción de la publicación dice: “Para Meredith, la cuarentena es una forma de vida. Sé como Meredith”, en la adorable imagen vemos al gato de Taylor dentro de lo que parece ser su refugio. La cantante de 30 años no suele compartir muchas fotografías en su instagram a pesar de tener más de 128 millones de seguidores, pero sí le gusta presumir a sus hermosas mascotas que incluso ella considera como sus bebés.

Taylor Swift y el Coronavirus

Algunos medios estadounidenses han informado que la intérprete de “Lover” ha hecho una donación de un millón de dólares para encontrar la cura para el Coronavirus. Sin embargo, hasta el momento nada se ha hecho oficial.

Aunque el principal motivo por el que Taylor posiblemente habría hecho esta donación es porque su mamá Andrea Swift, por el momento está viviendo nuevamente cáncer; por lo que es de vital importancia que el COVID-19 se controle, para mantener a salvo su salud y la del resto de la población.

Taylor Swift pidió a sus fans que se mantengan en cuarentena/Foto:Instagram

No obstante, aún no se sabe si Taylor Swift se ha quedado en cuarentena con su familia en Estados Unidos o si decidió quedarse en Reino Unido junto a su novio Joey Alwin. Hasta el momento la cantante de “Shake it off” sigue apoyando el que las personas se queden en su casa, e incluso tendrá que cancelar algunas fechas de su gira musical “Lover Fest”.