Taylor Swift interpreta por primera vez en vivo All To Well 10 minutes version

Para celebrar el lanzamiento de Red (Taylor's Version) y el cortometraje que acompaña a su versión de 10 minutos del favorito de los fanáticos "All Too Well", Taylor Swift realizó una proyección de la película.

La pequeña cinta ella la escribió y dirigió, y la proyección fue para fanáticos en Nueva York, el viernes por la tarde (12 de noviembre), culminando el evento con la actuación debut de la versión épica de la pista de 2012.

Los fanáticos se reunieron en la ubicación de AMC Lincoln Square en Manhattan y fueron conducidos a una sala de cine, donde las pistas de Red (versión de Taylor), que tiene 30 canciones se reproducían en la pantalla, lo que provocó que se cantaran en masa las versiones regrabadas de "22", "I Knew You Were Trouble ”Y“ Holy Ground ”, entre otros.

Detalles del evento de estreno del corto de Taylor Swift

A los asistentes también se les entregó un paquete de pañuelos de papel con la marca All Too Well al ingresar, en caso de que la emoción del cortometraje los golpeara un poco demasiado fuerte.

Cuando Swift llegó a la proyección, presentó el cortometraje no solo como un testimonio del entusiasmo en torno a su proceso de volver a grabar sus primeros seis álbumes, sino como un tributo al apoyo de los fans desde hace mucho tiempo para "All Too Well", un no -single de Red que se ha transformado en una de sus canciones más queridas.

“Creo que lo más importante de este proyecto es que esta es una canción que no sería una canción especial en cada setlist que hago, en cada lista donde alguien dice cuáles son las mejores canciones que ella ha [hecho] - eso fue todo gracias a ustedes ”, dijo Swift a los fanáticos presentes.

“Eso fue porque elegiste esta canción. Un sello discográfico no eligió esta canción como single, nunca hicimos un video para ella. Esta fue una canción que comenzó como una canción en el álbum, solo una simple pista 5 . … Y fuiste y lo convertiste en lo que es ahora, que honestamente, comenzó como una canción que era mi favorita, se trataba de algo muy personal para mí, fue muy difícil interpretarlo en vivo. Ahora, para mí, honestamente, esta canción es 100% sobre nosotros y para ti ".

Taylor envía un mensaje de inspiración

All too well se estrenó con un evento para los fans

Antes de que el teatro se oscureciera y comenzara el cortometraje, Swift alentó a los fanáticos a "sentir sus sentimientos" mientras miraban. “No necesitas ser estoico, serio o cualquier otra cosa que no seas si no es así como quieres sentirte durante esto. Sean ustedes mismos. Te amo. Voy a ver esto contigo".

Sadie Sink y Dylan O'Brien protagonizan el cortometraje All Too Well como una pareja cuyo idílico romance se agria inesperadamente. La canción de Swift de 10 minutos pone la banda sonora a su tumulto, luego se retira para un interludio prolongado centrado en una discusión posterior a la cena.

En la proyección, los fanáticos se quedaron boquiabiertos ante los comentarios insensibles hechos por el personaje de O'Brien.

Cuando se encendieron las luces, varios miembros de la audiencia estaban utilizando esos pañuelos de papel con la marca y conteniendo los sollozos.

Swift dio la bienvenida a Sink y O'Brien frente a la pantalla cuando All Too Well concluyó, y los actores elogiaron a Swift por su arte y perspicacia, y O'Brien la llamó "genio".

Entonces, Swift hizo algo inesperado: instaló un micrófono, agarró una guitarra e interpretó “All Too Well (10 Minute Version)” por primera vez.

Los fanáticos presentes cantaron cada palabra de la versión que acababa de ser lanzada horas antes. Toda la ocasión se sintió íntima y singular, como si Swift supiera exactamente qué tipo de audiencia necesitaba para un proyecto cinematográfico y una actuación tan singular.

Taylor Swift también interpretará “All Too Well (10 Minute Version)” como invitado musical en Saturday Night Live el sábado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.