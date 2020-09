Taylor Swift inspiró a Katy Perry para hacer un nuevo documental ¡OMG!

La cantante Katy Perry explicó que fue Taylor Swift con Miss Americana quien le dio la idea de publicar un especial sobre su vida: "Quedé muy impresionada con el documental de Taylor”, le dijo al Daily Star. “Todo ese tiempo coleccionó una gran cantidad de películas previstas, que no se centran solo en una gira o un álbum".

En la columna Wired del mismo periódico Daily Star, Katy Perry dijo: "Al principio se pensó en publicar algo, pero a medida que pasa el tiempo, la historia se vuelve más interesante. Digo eso porque creo que el momento de 'Testigo' de mi vida es solo un capítulo de un libro muy grande que aún no está terminado”.

"En realidad, solo tenemos cinco capítulos y tal vez sean ocho, nueve o 10 capítulos y tengo imágenes increíbles, siempre estoy documentando cosas". Fue ver el documental de Netflix de su amiga Taylor Swift, 'Miss Americana', lo que hizo que Katy quisiera crear su propio "documental no musical".

Ella dijo: "Lo que realmente me impresionó fue el documental de la intérprete de "Cardigan". Todo ese tiempo ha estado documentando cantidades intensas de metraje y eso no es de un tour o un ciclo de grabación". Recordemos que Katy estrenó su documental “Katy Perry: Part of Me” en 2012; sin embargo, la cantante quiere un documental más íntimo.

Taylor Swift es la inspiración de Katy Perry

Con la intención de sacar este nuevo material Katy Perry comenzó a filmar desde el lanzamiento de su álbum "Witness" lanzado en 2017. Inspirada en el documental de Taylor Swift, Katy ha decidido seguir filmando para agregar más capítulos y no enfocarse solo en esa época.

Si Katy está documentando este período de su vida, ¡es probable que veamos algunos detalles sobre la relación con Orlando Bloom y el nacimiento de su hija Daisy Dove también. Recordamos que el año pasado Katy Perry y la cantante de "Folklore" finalmente pusieron fin a su enemistad, que comenzó en 2013, con un abrazo en el video de "You Need To Calm Down".