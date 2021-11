Taylor Swift insinuó el motivo real por el que terminó con Jake Gyllenhaal

Taylor Swift estrenó el viernes 12 de noviembre “All Too Well: The Short Film” la versión extendida de 10 minutos de una de sus canciones más emotivas que pertenece al álbum “Red (Taylor’s Version)”. Tras el lanzamiento, los fans quedaron intrigados, ya que la cantante posiblemente reveló la verdadera razón por la que su ex noviazgo con el actor Jake Gyllenhaal llegó a su fin.

Sabemos que la estrella de la música se hizo conocida por escribir canciones sobre sus ex amores, y ahora ha insinuado que la diferencia de edades fue el motivo por el que la relación entre los famosos no logró funcionar después de casi un año juntos.

En el disco Red, hay varias canciones que Taylor Swift le dedicó a Jake Gyllenhaal, quienes terminaron a finales de 2010. Cabe destacar que el actor tenía 29 años y ella tenía 20 cuando comenzaron a salir, algo que afectó el romance hasta el punto de quiebre.

¿Qué dice la canción de Taylor sobre Jake Gyllenhaal?

En la nueva versión del tema “All Too Well”, Taylor confiesa que Jake trató de mantener “en secreto” el romance, algo con lo que la artista no estuvo de acuerdo, pero al estar enamorada trató de comprender. Por lo que en la lírica se revela:

"Dicen que bien está lo que bien acaba/ pero yo estoy en un nuevo infierno/ cada vez que engañas a mi mente/ Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad tal vez habría salido bien/ Y eso hizo que quisiera morirme".

Actualmente Taylor Swift se encuentra re-grabando sus primeros seis álbumes, por lo que decidió estrenar esta “versión original” de la canción, la cual escribió cuando tenía 21 años durante una sesión de los ensayos previos a su gira Speak Now Tour, después de unos meses de su ruptura.

¿Quién es el novio de Taylor Swift?

Después de vivir varias rupturas, Taylor finalmente conoció a Joe, con quien posiblemente llegará al altar/Foto: Fandom

Swift mantiene un sólido noviazgo con el actor Joe Alwyn desde hace más de cuatro años. Ambos se conocieron en 2016 durante la MET Gala de ese año, pero después de un tiempo comenzaron a salir.

Las personas que son cercanas a Taylor Swift y su novio aseguran que los dos famosos están muy enamorados y posiblemente ya piensa en matrimonio. Incluso la propia cantante expresó todo lo que siente por Alwyn en su álbum “Lover”, pero han tratado de mantener en privado los detalles de su relación.

