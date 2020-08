Taylor Swift impone nuevo récord en Billboard con “Folklore” y “Cardigan”/Foto: Nestia

"Cardigan" de Taylor Swift aparece en el número 1 en la lista Billboard Hot 100. La canción es del nuevo LP Folklore de Swift, que se lanza en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200; de este modo, Swift se convierte en el primer artista en debutar en el número 1 tanto en Hot 100 como en Billboard 200 en la misma semana.

Folklore fue lanzado el 24 de julio en Republic Records, luego de que Swift lo anunciara solo el día anterior. A "Cardigan" se le unen otras dos canciones del set que debutan en el top 10 de Hot 100: "The 1", en el n.° 4, y "Exile", con Bon Iver, en el n.° 6.

Además, "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" de Jawsh 685 y Jason Derulo entra en el top 10 de los Hot 100, subiendo 12-10.

Analicemos los 10 mejores del nuevo Hot 100, que combina datos de ventas, radio en vivo y transmisión de radio de todos los géneros de EE. UU. Todos los gráficos (con fecha del 8 de agosto) se actualizarán en Billboard.com mañana (4 de agosto).

"Cardigan", el número 1 en la historia de 62 años de Hot 100, ingresa con 34 millones de transmisiones en los Estados Unidos y 71,000 descargas vendidas en la semana que termina el 30 de julio, según Nielsen Music/MRC Data. Al mismo tiempo, se estrena sobre las listas de Streaming Songs y Digital Song Sales.

La canción también atrajo a 12,7 millones de espectadores en formato radial en la semana que terminó el 2 de agosto. Aquí hay 13 (notablemente el número favorito de Swift) logros notables en torno a la llegada de la lista de Folklore y sus canciones.

Con "Cardigan" y Folklore, Swift es la primer artista en debutar en el número 1 en Hot 100 y Billboard 200 en la misma semana. El Billboard 200 comenzó el 24 de marzo de 1956, y el Hot 100 se originó el 4 de agosto de 1958.

Los logros de Taylor Swift en Billboard

"Cardigan" es la 41a canción en debutar en el n.° 1 en Hot 100. Es la segunda de Swift, después de "Shake It Off" en la lista con fecha del 6 de septiembre de 2014.

Swift es el séptimo artista con múltiples entradas No. 1 Hot 100, uniéndose a Ariana Grande (que lidera con cuatro), Justin Bieber, Mariah Carey, Drake (tres cada uno), Travis Scott y Britney Spears (dos cada uno).

Mientras tanto, "Cardigan" es la sexta canción que debuta en la cima de los Hot 100 en 2020, extendiendo el récord de la mayor cantidad en un solo año. Cuatro canciones comenzaron en el n.° 1 en 2018 y 1995.

Swift anota su sexto líder Hot 100. Aquí hay un resumen: "We are never ever getting back together", tres semanas, comenzando el 1 de septiembre de 2012. "Shake It Off", cuatro semanas, comenzando el 6 de septiembre de 2014.

"Blank space", siete semanas, comenzando el 29 de noviembre de 2014. "Bad Blood ", en colaboración con Kendrick Lamar, una semana, 6 de junio de 2015. "Look what you made me do", tres semanas, a partir del 16 de septiembre de 2017 y "Cardigan", una semana hasta la fecha, 8 de agosto de 2020.

Swift es la 26a artista en la historia de Hot 100 con al menos seis números 1 y la novena solista. Los Beatles lideran todos los actos con 20 números 1, seguidos de Carey con 19.

Con "Cardigan" en el n.° 1 y "The 1" en el n.° 4, Swift es la primera mujer, y el tercer acto en general, en debutar dos canciones entre los cinco mejores del Hot 100, simultáneamente.

Lil Wayne se ganó el honor con "Mona Lisa", con Kendrick Lamar (No. 2), y "Don't Cry", con XXXTentacion (No. 5), el 13 de octubre de 2018. Hace solo dos semanas, en en el gráfico del 25 de julio, el último Juice WRLD entró en los números 2 y 5, respectivamente, con "Come & Go", con Marshmello y "Wishing Well".

Swift es, por lo tanto, la primera artista en debutar dos canciones en los cuatro primeros lugares del Hot 100 simultáneamente.

A medida que "Cardigan", "The 1" y "Exile" llegan a los números 1, 4 y 6, respectivamente, Swift estrena tres canciones en el top 10 de los Hot 100 simultáneamente por primera vez.

Ella es la sexta artista en lograr la hazaña, después de Drake (14 de julio de 2018), Lil Wayne (13 de octubre de 2018) y Juice WRLD (25 de julio), quienes comparten el récord con cuatro debuts cada uno en el top 10 simultáneamente, y J. Cole (5 de mayo de 2018) y Lil Uzi Vert (21 de marzo de 2020), cada uno con tres.

Además, Swift es la primera artista en debutar tres canciones en los seis primeros lugares del Swift hasta 28 top 10 en su carrera, empatada en el sexto lugar: Swift aumenta su conteo de Hot 100 top 10 en su carrera de 25 a 28, empatando a Mariah Carey y Stevie Wonder por la sexta mejor suma.

Aquí hay un resumen de los actos con la mayor cantidad de Hot 100 top 10, que datan del 4 de agosto de 1958, inicio de la lista (dos años después del avance comercial de Elvis Presley):

Most Hot 100 Top 10s

40, Drake

38, Madonna

34, The Beatles

31, Rihanna

30, Michael Jackson

28, Mariah Carey

28, Taylor Swift

28, Stevie Wonder

27, Elton John

27, Janet Jackson

25, Lil Wayne

25, Elvis Presley

Swift extiende su récord entre las mujeres para el mayor número de debuts en el top 10 de los Hot 100, ya que sus tres recién llegadas elevan su total a 18. De todos los actos, sólo Drake tiene más: 25.

Taylor envía la totalidad de la edición estándar de Folklore a Hot 100, ya que sus 16 canciones entran en la lista, desde "Cardigan" en el número 1 hasta el álbum más cercano "Hoax" en el número 71.

Folklore es el segundo álbum consecutivo de Swift cuya versión estándar ha infundido por completo las Hot 100: 18 canciones de Lover, que se dispararon en la cima del Billboard 200 con fecha del 7 de septiembre de 2019, en la lista Hot 100 la misma semana. Swift pasa de 97 entradas Hot 100 de carrera a 113, superando a Nicki Minaj (110) para la mayoría entre las mujeres.

Swift también se convierte en el décimo acto con al menos 100 entradas Hot 100, a medida que asciende al cuarto mejor total. Aquí hay una tabla de clasificación actualizada:

100 entradas más populares

224, Drake

207, Glee Cast

169, Lil Wayne

113, Taylor Swift

111, Future

110, Nicki Minaj

109, Elvis Presley

108, Kanye West

101, Chris Brown

100, Jay-Z

"Cardigan" es el primer Hot 100 n.° 1 facturado únicamente a una mujer desde que "All I want for Christmas is you" de Carey registró tres semanas desde el 21 de diciembre de 2019 hasta 4 de enero. Antes de eso, "Lose You to Love Me" de Selena Gomez encabezó la lista del 9 de noviembre.

Con 34 millones de transmisiones en los Estados Unidos y 71,000 vendidas en la semana que termina el 30 de julio, "Cardigan" comienza como la canción más vendida y más vendida de la semana. Swift obtiene su tercer Streaming Songs No. 1 y su número 20 de ventas digitales de canciones No. 1, que amplía el récord, lo que le da mayor liderazgo en la última lista sobre Rihanna, subcampeona (14).

"Cardigan" estaba a la venta en la tienda web de Swift a través de múltiples ofertas de combinación física/digital durante la semana de seguimiento, que finalizó el 30 de julio, incluida una versión alternativa de "Cabin in Candlelight" lanzada el 29 de julio.

Los consumidores podían comprar CD y discos de vinilo, cada uno con un digital descargar; la descarga se enviaría a los consumidores al momento de la compra, y las versiones físicas llegarán en una fecha posterior.

"Cardigan" atrajo a 12.7 millones de espectadores de radio en su primera semana completa, terminando el 2 de agosto. Sube 26-17 en la lista de reproducción de Adult Pop Songs y debuta en el número 19 en Adult Contemporary y No. 27 en canciones pop.

Con "Exile" debutando en el número 6 en el Hot 100, Bon Iver gana su primer top 10 en la tabla. El acto, liderado por Justin Vernon, trazó previamente dos títulos, ambos en 2010, presentados en canciones en el álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, dirigido por el "Monster" número 18, que también presenta a Jay-Z, Rick Ross y Minaj.

Otros artistas que llegan a la lista Billboard

"Cardigan" destrona al líder de las 100 semanas Hot 100 de DaBaby, "Rockstar", con Roddy Ricch. La pista se mantiene en el N ° 2 en la lista de Canciones de Radio (67.9 millones, un 10% más) y cae al N ° 3 en Streaming Songs, después de nueve semanas en el N° 1 (32.9 millones, un 9% menos), y 5-7 en ventas de canciones digitales (10.000, un 6% menos).

"Rockstar" gobierna simultáneamente las listas multimétricas Hot R & B / Hip-Hop Songs y Hot Rap Songs durante una octava semana cada una.

"Whats Poppin" de Jack Harlow, con DaBaby, Tory Lanez y Lil Wayne, cae al número 3 en el Hot 100 desde su máximo número 2.

Las "Blinding Lights" de The Weeknd descienden 4-5 en el Hot 100, siguiendo su regla de cuatro semanas. Encabeza Radio Songs en un 17 ° cuadro (76,2 millones en audiencia, un aumento del 2%), pasando a una semana de potencialmente atando por el comando más largo desde que la lista comenzó en diciembre de 1990.

La mayoría de las semanas en el No. 1 en Radio Songs

18, "Iris", Goo Goo Dolls, a partir del 1 de agosto de 1998

17, "Blinding Lights", The Weeknd, 18 de abril de 2020

16, "Girls Like You", Maroon 5 feat . Cardi B, 4 de agosto de 2018

16, "We Belong Together", Mariah Carey, 28 de mayo de 2005

16, "Don't Speak", No Doubt, 7 de diciembre de 1996

"Blinding Lights" encabeza la lista multimétrica Hot R&B Songs para una vigésima semana récord. Se une a otras tres canciones para compartir la marca, incluida otra de The Weeknd, que data del comienzo de la lista en octubre de 2012: "One Dance" de Drake, con WizKid y Kyla (2016); "Starboy" de The Weeknd, con Daft Punk (2016-17); y "Eso es lo que me gusta" de Bruno Mars (2017).

"Watermelon Sugar" de Harry Styles se mantiene en su máximo número 7 Hot 100; SAINt Las "Rosas" de JHN se deslizan 5-8, después de alcanzar el No. 4; y el ex líder de una semana de Megan Thee Stallion, "Savage", con Beyoncé, cae 6-9.

Completando el top 10 de los Hot 100, Jawsh 685 y "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" de Jason Derulo entra en el nivel, subiendo 12-10. La pista retrocede 3-4 en ventas de canciones digitales, aunque con un avance del 14% a 13,000 vendidas, y 10-17 en Streaming Songs, pero con una ganancia del 1% a 17.9 millones de transmisiones en EE. UU., Mientras sube 40-33 en Radio Songs ( 23,5 millones, un 23% más).

el éxito musical de Jason Derulo que el artista logró viralizar en Tik Tok sigue en la lista de popularidad musical; sin embargo, el cantante ya ha lanzado otro tema que posiblemente también podría dominar la plataforma de videos/Foto: Slang

El productor neozelandés Jawsh 685 (nombre real: Joshua Nanai) llega al top 10 de los Hot 100 en su primera visita a la lista, mientras que Derulo agrega su séptimo top 10 y el primero desde el máximo número 5 de "Want to Want Me" en 2015 .

Tres canciones con "Savage" en sus títulos han llegado al Hot 100 de todos los tiempos, y dos de ellas se encuentran consecutivas en los números 9 y 10 esta semana. ¿La otra? Rod Hart's " CB Savage", que alcanzó el número 67 en 1977.)

Para todas las noticias de gráficos, puede seguir @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram. Y nuevamente, asegúrese de visitar Billboard.com mañana (8 de agosto), cuando se actualicen todos los gráficos, incluido el Hot 100 en su totalidad.

El estreno del octavo álbum de Taylor Swift fue una sorpresa para los millones de swifties, si ya escuchaste el disco completo, ¿Cuál crees que sea la siguiente canción que se lanzará como single? y ¿Crees que el tema "The Lakes" incluido en la versión Delux podría revelar algún secreto de la vida de Swift?