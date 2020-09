Taylor Swift iguala récord histórico de Whitney Houston en el Billboard 200

Después de un mes y medio en la cima de las listas, el álbum más reciente de Taylor Swift, “Folklore”, la ha llevado al nivel de Whitney Houston, convirtiéndolas a ambas en la artista femenina con la mayor cantidad de semanas acumuladas en el número uno. ¡Un verdadero récord!

Según Billboard, Folklore de Swift ha pasado seis semanas en la cima de la lista de álbumes Billboard 200, lo que le da a la cantante un total de ero uno en sus ocho álbumes de estudio. Ahora está vinculada con Houston, una de la46 semanas en el núms artistas más importantes de la industria musical.

El álbum más reciente de Taylor Swift, “Folklore”, la ha llevado a romper el récord histórico de Whitney Houston en el Billboard 200

Whitney Houston alcanzó el hito por primera vez con “Whitney Houston” de 1985, “Whitney” de 1987, la banda sonora de “The Bodyguard” de 1992 y “I Look to You” de 2009. Folklore de Swift también es el primer álbum en cuatro años que pasa seis semanas consecutivas en el número uno del Billboard 200 después de The View de Drake en 2016.

Folklore ha logrado la mayor cantidad de semanas en el número uno que cualquier otro álbum de 2020 hasta ahora. En cuanto a otras artistas femeninas, Adele actualmente tiene 34 semanas en el número uno, pero si la cantante de "The Lakes" quiere llevarse la corona en todos los ámbitos, necesitará unos meses más en su haber.

Taylor Swift's "Folklore" leads for a sixth week on the Billboard 200 https://t.co/iHrJxSr0ht — billboard (@billboard) September 6, 2020

Taylor Swift comparte la cima con Metallica

Los Beatles pasaron 132 semanas en el número uno en 19 clasificatorias, así que la intérprete de “Cardigan” no la tendrá tan sencillo. Mientras tanto, Metallica debuta su álbum en vivo S & M2 con la Orquesta Sinfónica de San Francisco en cuatro, dando a los heavy rockers su undécimo top 10 en Billboard 200.

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift sigue conquistando al mundo con su nuevo álbum 'Folklor'

También se convierten en el primer grupo con al menos un nuevo álbum top 10 en cada una de las últimas cinco décadas. Los únicos otros actos con al menos un nuevo álbum entre los 10 mejores en cada década desde la década de 1980 hasta la de 2020 son James Taylor y Ozzy Osbourne.