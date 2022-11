Taylor Swift gana el premio al Artista del Año en American Music Awards 2022

Tylor Swift gana el premio al Artista del Año en American Music Awards 2022

La cantante Taylor Swift fue la galardonada en estos American Music Awards 2022 ya que ganó el premio en la nominación de Artista del Año en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California.

Estos premios se realizan desde hace 50 años y busca dar este reconocimiento a los músicos, compositores y cantantes más talentosos del momento. En este caso se contempló a los artistas que produjeron música de septiembre del 2021 hasta septiembre del 2022.

A la premiación llegaron famosos de distintos géneros musicales y deleitaron al público con sus más recientes producciones. Entre los más destacados fueron Cardi B, Gorillaz, Missy Eliot, Pink etc.

Taylor Swift ganó 6 de las nominaciones en los American Music Awards 2022

La famosa Taylor Swift también ganó estos premios: Video Musical Favorito: Taylor Swift- All Too Well: The Short Film, Artista Femenina de Pop Favorita, Álbum de Pop Favorito, Artista Femenina de Country Favorita y Álbum de Country Favorito.

Esto la posicionó como una de las cantantes que más premios se llevó. Aunque algunos de los demás destacado fueron los siguientes:

Artista Masculino de Pop Favorito: Harry Styles

Grupo o Dúo Favorito de Pop: BTS

Tour Favorito: Coldplay

Artista Femenina de Hip-Hop Favorita: Nicki Minaj

Artista Femenina Latina Favorita: Anitta

Artista Masculino Latino Favorito: Bad Bunny

Álbum Latino Favorito: Un Verano Sin Ti: Bad Bunny

Te puede interesar: Fans aseguran que el nuevo sencillo de Taylor Swift hablaría sobre un aborto

¿Cuál es la próxima gira de Taylor Swift?

Como te revelamos en La Verdad Noticias, la cantante Taylor Swift está trabajando para estrenar su nueva gira de conciertos el próximo 2023, pero solo tendrá fechas en Estados Unidos. Esta se va a llamar “The Eras Tour 2023".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!