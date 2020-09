Taylor Swift fue su propia estilista para los ACM 2020 ¡Ella hizo todo su look!

Taylor Swift nunca pasará de moda y lo demostró en los Premios de la Academia de Música Country 2020 del miércoles 16 de septiembre, donde la estrella se peinó, maquilló y vistió según informó PEOPLE.

Vestida con Stella McCartney de pies a cabeza, Taylor Swift combinó un jersey de cuello alto de color burdeos brillante y pantalones color canela con detalles de color burdeos a juego y completó el look con tacones negros y tiró su cabello rizado hacia atrás en un moño bajo.

Taylor Swift presume look de su propia creación al interpretar "betty"

En los premios ACM 2020, Taylor Swift interpretó su canción "betty", en vivo por primera vez desde el lanzamiento sorpresa de su octavo álbum de estudio, "folklore", el pasado 24 de julio.

La historia detrás de "betty"

En agosto, la dos veces ganadora de ACM artista del año presentó a "betty" en la radio country y compartió el significado detrás de su sencillo, que reveló el nombre de Blake Lively y la tercera hija de Ryan Reynolds, Betty, que nació en octubre de 2019.

"[James] básicamente ha perdido al amor de su vida y no entiende cómo recuperarlo. Creo que todos tenemos estas situaciones en nuestras vidas en las que aprendemos a realmente, realmente dar una disculpa sincera por primera vez". Swift explicó. "Todo el mundo comete errores, todo el mundo se equivoca a veces y esta es una canción que escribí desde la perspectiva de un chico de 17 años. Siempre me ha gustado que en la música puedas deslizarte en diferentes identidades y puedas cantar desde perspectivas de otras personas. Así que eso es lo que hice en este".

Taylor Swift regresa al escenario de los ACM

La última vez que Taylor Swift apareció en los premios ACM fue en el año 2015. Anteriormente hizo su debut en la ceremonia de premiación en 2007 cuando interpretó su primer éxito country, "Tim McGraw".

En abril de 2015, la estrella recibió el premio Milestone del programa, que se otorgó a siete artistas (Garth Brooks, George Strait, Reba McEntire, Brooks & Dunn, Miranda Lambert y Kenny Chesney) quienes tuvieron un gran impacto en la música country.

Taylor Swift en sus primeros Premios de la Academia de Música Country

El honor, que fue presentado por su madre Andrea Swift, se produjo menos de un año después de que ella anunciara en agosto de 2014 que se alejaría del género de la música pop. Taylor Swift hizo la transición al pop con el lanzamiento de su álbum "1989" en octubre de ese año.

"Alguien me dijo una vez que realmente ves quién es una persona cuando le dices algo que no quiere escuchar", dijo en su discurso de aceptación del Premio Milestone. "Y a la comunidad de la música country, cuando les dije que había hecho un álbum pop y que quería explorar otros géneros, ustedes me mostraron quién son con la gracia con que lo aceptaron. Nunca lo olvidaré".

Taylor Swift agregó: "Estoy tan feliz, tan feliz de haber aprendido a escribir canciones en una ciudad como Nashville. Estoy tan agradecido de haber aprendido lo que es el trabajo duro de mis héroes que están sentados aquí. Y estoy tan increíblemente orgulloso de haber aprendido a tratar a la gente con amabilidad y respeto gracias a la música country. Te quiero mucho".

