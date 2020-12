Taylor Swift fue ELIMINADA de un famoso mural de músicos country de Nashville/Foto: Outsider

El estatus de Taylor Swift como estrella de la música country es cuestionado una vez más después de ser removida de un famoso mural de Nashville. La artista ganadora del Grammy ahora ha sido reemplazada por otro cantante de música country, Brad Paisley, en el icónico mural en Legends Corner en Lower Broadway en Nashville.

El mural, dedicado a honrar a algunas de las superestrellas más importantes del país, es una de las atracciones emblemáticas de Music City. Cuenta con 14 iconos, incluidos Reba McEntire, Willie Nelson y Dolly Parton.

El artista Tim Davis que pintó el mural aparentemente sintió que el mural necesitaba algunos cambios. Según los informes, ha dicho que la imagen de Taylor se retirará y otras 3 estrellas, incluido Brad, se unirán al mural. Si bien la cara de Brad se ha mostrado en el mural, actualmente se desconoce quiénes aparecerán las otras dos estrellas en el mural.

Taylor ha sido reemplazada con el músico country Brad Paisley, ahora que Swift se ha dedicado a crear música alternativa y pop/Foto: Insider

Usuarios crean debate por el reemplazo de Taylor Swift

No hace falta decir que los Swifties están enfurecidos por esto. "Realmente reemplazaron a Taylor Swift con Brad Paisley en el mural de leyendas del país en Nashville, como si Taylor no siempre hubiera sido más popular que él", tuiteó una persona junto con la imagen del mural antes y después de que se hiciera el cambio.

Otro admirador desconcertado escribió: "Nashville realmente acaba de PINTAR SOBRE @taylorswift13 en el mural de la esquina de las leyendas en Broadway ...Ella es una leyenda de la música country y ¿qué pasaría si se cambiara a diferentes géneros? mural más grande".

Sacan a Taylor Swift del mural de las leyendas country en Nashville, enserio? Estas personas si viven en la misma realidad? TAYLOR SWIFT la joven que posee el álbum country más premiado, quien tiene el álbum catalogado como el mejor álbum country..



Un tercero lo calificó de "vergonzoso", mientras que otro criticó a otra persona que apoyó la eliminación de Taylor del mural. "Parece que necesitas usar tu tiempo mucho más sabiamente que argumentar que una mujer que tiene mucho éxito sea borrada de una pintura que no tiene ningún impacto en tu vida", reaccionó el cuarto comentarista.

Otros, sin embargo, estuvieron de acuerdo en que Taylor ya no encaja en la alineación de leyendas de la música country. "Tiene sentido para mí. Es más popular pero ya no es country", respondió una persona a la queja de los fans.

Otro explicó: "Podría querer considerar que ella es 'era' la única artista que no es country. Tiene mucho sentido. Si no crees que Brad Paisley es popular, entonces no conoces el country". Otro estuvo de acuerdo y dijo: "Creo que Brad se ve mejor".

"Ella no es nada más que una chica de ciudad", otro criticó a la creadora de éxitos como "Evermore". Alguien más dijo de la estrella nacida en Pensilvania: "Se graduó del estado de 'Leyenda'. Brad no hace comerciales de seguros de automóviles".

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, Swift ha tenido diversas transformaciones en su música. Actualmente sus álbumes “Folklore” y “Evermore”, ya no están entre los géneros Country y Pop que la catapultaron a la fama (aunque sí tiene algunas canciones recientes que cuentan con sonidos de ese estilo). ¿Crees que Taylor Swift ya no debe ser considerada una artista country?

