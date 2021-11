Taylor Swift estrenó "RED (Taylor´s Version)" y los memes no se hicieron esperar

Taylor Swift ya estrenó "RED (Taylor´s Version)", la segunda regrabación de sus ábumes con Big Machine Records y ya está dominando internet y las plataformas de streaming lo que significia una cosa: la llegada de nuevos memes al respecto.

"Nunca hubiera pensado que sería posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, descubriendo arte perdido y gemas olvidadas en el camino si no me hubieran envalentonado", escribió Swift en redes sociales unas horas antes del lanzamiento.

Ahora que Taylor Swift lanzó oficialmente "RED (Taylor´s Version)", en La Verdad Noticias te presentamos los mejores memes sobre el nuevo álbum, los cuales estuvieron especialmente dedicados a Jake Gyllenhaal.

Los mejores memes de "RED (Taylor´s Version)"

En junio pasado, los fans de Taylor Swift hacieron tendencia a su ex, Jake Gyllenhaal por "Red" después de que la ganadora del Grammy anunció la regrabación del álbum pero ahora que ha sido lanzado, estos son los mejores memes al respecto.

"Red está a punto de volver a ser mío, pero siempre ha sido nuestro. Ahora empezamos de nuevo. Red (mi versión) está disponible", agregó Taylor Swift en Twitter e Instagram en las horas finales antes del relanzamiento de "RED".

A casi 10 horas del estreno de "RED (Taylor´s Version)", el nuevo lanzamiento causó fallos en Spotify por la alta demanda de fans para escuchar las 30 canciones que conforman el álbum, lanzado originalmente en 2012.

Jake Gyllenhaal otra vez en tendencia por Taylor Swift

Como muchos fans de la compositora saben, “Red”, es el álbum que Taylor Swift escribió sobre su “peor novio”, Jake Gyllenhaal, quien inspiró uno de sus temas más famosos pese a no haber sido un sencillo oficial del álbum original, "All too Well".

Ahora que Taylor Swift lanzó su regrabación, RED (Taylor´s Version) incluida la versión de 10 minutos de "All too Well" junto a un short film inspirado en la canción, el nombre de Jake Gyllenhaal otra vez ha inspirado los mejores memes.

