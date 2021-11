Taylor Swift estrenará video musical bajo la dirección de Blake Lively

Taylor Swift nuevamente ha vuelto a sorprender a sus millones de fanáticos, ya que la cantante anunció que estrenará el video musical de la canción “I Bet You Think About Me” que realizó en colaboración con la estrella country, Chris Stapleton. Pero el nuevo videoclip está bajo la dirección de la actriz Blake Lively.

Si eres un fiel admirador de Swift seguramente sabrás que Blake y Taylor son grandes amigas desde hace años, y durante mucho tiempo los fans esperaban que ambas famosas realizaran algún proyecto juntas, y finalmente se está cumpliendo.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Taylor Swift lanzó finalmente "RED (Taylor´s Version)" el pasado viernes 12 de noviembre. Este álbum re-grabado ahora cuenta con 30 canciones, ya que tiene algunos temas “From The Vault”, es decir, canciones que decidió no lanzar la primera vez que se estrenó el disco en 2012. Entre esas melodías está “I Bet You Think About Me”.

¿Cuándo se estrenará el video musical de “I Bet You Think About Me”?

El lunes 15 de noviembre será el día de estreno del video musical de “I Bet You Think About Me” en punto de las 9:00 Horas (Hora Centro de México), así lo confirmó Swift a través de todas sus redes sociales.

“Finalmente pude trabajar con la brillante, valiente y perversamente divertida Blake Lively, en su debut como directora. Únanse a nosotros mientras hacemos un brindis y un pequeño infierno”, escribió la cantante de “All Too Well”.

Además, compartió un pequeño adelanto de lo que veremos en el clip, donde aparece una mano (que podría ser la de Taylor) mientras arranca un pedazo de un pastel de bodas. En los créditos se ve que Taylor Swift y Lively escribieron la historia que veremos en las imágenes, pero Blake tuvo el mando.

Taylor Swift continúa con la promoción de la regrabación de “Red”

Swift aún podría tener grandes sorpresas para sus fanáticos/Foto: El Colombiano

Aunque Taylor ya había estrenado tres álbumes anteriormente (Folklore, Evermore y Fearless Taylor’s Version), la artista estadounidense finalmente le está dando una gran promoción a uno de sus álbumes.

Ya que no sólo va a estrenar otro video musical después del tremendo éxito que tuvo el lanzamiento de su cortometraje “All Too Well” sobre la versión de 10 minutos de esta canción, sino que también tuvo importantes apariciones en programas de televisión como Saturday Night Live y el Show de Jimmy Fallon.

Los fans están muy contentos que Taylor Swift continúe dando promoción a un álbum y en este caso fue “Red (Taylor’s Version)”. Por lo que ahora, solo queda esperar el estreno del nuevo clip que seguramente traerá varias pistas de lo que la cantante tiene preparado para el futuro.

