Taylor Swift estrenará “You All Over Me” en colaboración con una famosa cantante

¿Recuerdas cómo Taylor Swift dijo que está lanzando seis canciones nunca antes publicadas "From the vault"? Bueno, la primera está a solo unas horas de llegar a tus oídos, y es posible que también reconozcas otra voz.

Mientras los Swifties esperan su regrabado álbum "Fearless Taylor's Version", la ganadora del Grammy les dio a los fanáticos la versión actualizada de "Love Story" en febrero y ahora están a punto de escuchar algo completamente nuevo.

"Hola. Quería informarles que la primera canción 'From the Vault' que lanzo de Fearless (Taylor's Version) sale mañana a la medianoche del este", escribió Swift en sus redes sociales.

"Se llama You All Over Me (From The Vault)", reveló en una publicación de Instagram del 24 de marzo.

"Una cosa que me ha encantado de estas canciones de From The Vault es que nunca se han escuchado, así que puedo experimentar, tocar e incluso incluir a algunos de mis artistas favoritos", declaró la cantante y compositora.

Taylor ha publicado el título de su nueva canción que formará parte de la nueva versión del álbum "Fearless"/Foto: Twitter

Taylor Swift lanzará una canción con Maren Morris

Esos artistas incluyen a la única Maren Morris. "¡¡Estoy muy emocionado de tener a @marenmorris cantando como coros en esta canción!!" Swift reveló. "Producida por Aaron Dessner y coescrita por Scooter Carusoe, no puedo esperar a que la escuches".

"You All Over Me" es una de las seis canciones "de la bóveda" que Taylor Swift planea lanzar en su nuevo álbum Fearless, junto con 20 pistas regrabadas del original.

Maren Morris, la cantante de country y pop colaborará con Swift en el nuevo sencillo "You All Over Me"/Foto: Twitter

Como probablemente recuerden los fanáticos, la cantante de "Cardigan" reveló su plan de volver a grabar sus primeros cinco álbumes después de que sus master fueran vendidos a la compañía de Scooter Braun en 2019.

"Mi contrato dice que a partir de noviembre de 2020, así que el año que viene, puedo grabar los álbumes del uno al cinco de nuevo, así que estoy muy emocionada", dijo en Good Morning America en 2019.

"Creo que los artistas merecen ser dueños de su trabajo. Me apasiona eso", afirmó la estadounidense.

Si bien finalmente ha llegado el momento de escuchar las nuevas versiones de Swift de sus viejos clásicos, les ha dado a los fanáticos algunas pistas nuevas para escuchar en el proceso gracias a sus dos álbumes sorpresa, Folklore y Evermore, lanzados durante la pandemia de coronavirus en 2020.

Demostrando ser un lado positivo del año difícil, Folklore de la cantante Taylor Swift incluso ganó recientemente el Grammy al Álbum del Año.

Ahora, cuando abre su bóveda, tendremos que esperar cuáles son las obras musicales que la estrella escribió hace varios años. ¿Te emociona la colaboración de Maren Morris y Taylor Swift? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

