Taylor Swift estrena versión “Sad Girl” de su éxito All Too Well

Cómo te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Taylor Swift ha estrenado su nueva regrabación RED Taylor Version.

Una de las canciones más exitosas de esta nueva grabación es el sencillo el cual llegó con una versión extendida de 10 minutos.

La canción ha roto records, y de hecho, estrenó un cortometraje sobre all too welll, canción que presuntamente va con dedicatoria para un famoso actor de Hollywood.

La nueva versión de All Too Well

A través de su cuenta oficial de Youtube compartió dos videos de la nueva versión extendida en su versión “Sad Girl”, el primero de ellos contaba con solo con la pista de audio, mientras que el otro incluía la grabación del momento exacto en el que ella se encontraba en el estudio.

A pocas horas de haber estrenado ambas versiones, los fans ya habían juntado miles de reproducciones.

Esta nueva versión nos ofrece una nueva mirada a la canción, con una pista únicamente a piano y voz, por lo que da a los fans la naturaleza y sentimiento que tuvo Taylor al escribirla.

El éxito del nuevo disco de Taylor Swift

El disco de Taylor Swift ha sido lider de ventas

La nueva regrabación de Taylor Swift incluye 30 canciones, y algunas de ellas también tendrán su propio video musical, tal es el caso de I Bet You Think About Me, video el cual fue dirigido por Blake Lively.

Aún quedan más discos “Taylors Versión” por ser estrenados nuevamente, pero habrá que esperar algunos meses más para tenerlos, junto con las canciones “Del baúl” que Swift tiene preparadas.

¿Que te pareció esta nueva versión de All Too Well de Taylor Swift?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarse de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.