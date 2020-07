Taylor Swift estrena su nuevo álbum “Folklore” y el single “Cardigan”/Foto: Diario Basta!

¿Estaban listo para eso, Swifties? Taylor Swift lanzó oficialmente su octavo álbum de estudio, Folklore, solo unas horas después de anunciar su existencia. Junto con el lanzamiento del álbum, Swift lanzó un video musical para una de sus nuevas canciones, "Cardigan", que escribió y dirigió.

Como la ganadora del Grammy les dijo previamente a sus fanáticos: "Todo el rodaje fue supervisado por inspectores médicos, todos llevaban máscaras faciales, se mantenían alejados el uno del otro, e incluso me hice mi propio cabello, maquillaje y peinado".

Y para aquellos que se preguntan qué inspiró "Cardigan", Swift ya explicó el significado durante una sesión de preguntas y respuestas previo al estreno. "La canción trata sobre un romance perdido y por qué el amor joven a menudo se fija tan permanentemente en nuestros recuerdos. Por qué deja una marca tan indeleble", dijo.

Temprano el jueves 23 de julio, Swift recurrió a las redes sociales para sorprender a los fanáticos con Folklore. Junto con una serie de fotos que muestran a la estrella de 30 años en el bosque, compartió con sus seguidores: "La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado en eso sucedió ". Y ese fue su nuevo álbum.

"Esta noche a medianoche lanzaré mi nuevo álbum de canciones en el que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones", continuó, y agregó que escribió las canciones "en forma aislada" en medio de la pandemia de coronavirus.

"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado cuándo lanzar esta música en el momento 'perfecto', pero los tiempos en los que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado", dijo Swift a sus fanáticos. "Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías sacarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo abordar. Los quiero mucho, chicos".

Folklore, el octavo álbum de Taylor Swift

El nuevo álbum de Swift consta de 16 canciones en la edición estándar, pero como compartió el jueves, las "ediciones físicas delux" tendrán una canción adicional llamada "The Lakes".

Taylor ha conseguido más de 4 millones de reproducciones en su video oficial en Youtube. Además, la cantante lanzó 16 videos lyrics con todos los temas que vienen en su disco estándar. Pero los fans tendrán que esperar para poder escuchar "The Lakes" la canción adicional que solamente se encuentra en el álbum delux/Foto: People

Otras canciones en el álbum incluyen títulos como "The 1" y "This Is Me Trying", así como "Illicit Affairs" y "My Tears Ricochet" (esta última canción fue escrita solamente por Taylor).

Para Folklore, Swift colaboró con algunos "héroes musicales" suyos, incluidos Aaron Dessner, Bon Iver (con quien interpreta el tema "Exile") y Jack Antonoff. La cantante superestrella también le agradeció a William Bowery en su Instagram el jueves, y agregó que esta persona "co-escribió dos" canciones con ella. Los fanáticos de ojos de águila ya teorizaron que este es un seudónimo del amor de toda la vida de Swift, Joe Alwyn.