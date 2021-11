Taylor Swift estrena el cortometraje “All Too Well”

Taylor Swift es una de las cantantes más importantes que hay actualmente en la industria musical, con más de 15 años de trayectoria artística, la ganadora del premio a “Mejor álbum del año” en tres ocasiones en los Grammys sigue permaneciendo en las preferencias del público con cada uno de sus proyectos.

En ese sentido, con el reciente estreno de RED Taylor's Version, la cantante presentó su nuevo proyecto, el cortometraje de All Too Well, una canción muy profunda, que desde su estreno en la versión original del disco, se posicionó entre las favoritas de la audiencia.

Cuando Taylor Swift estrenó "RED (Taylor ́ s Versión)" los memes no se hicieron esperar, y ahora con la llegada del cortometraje, las muestras de admiración y las reacciones ya se están haciendo presentes.

Detalles sobre el cortometraje “All Too Well”

El corto fue dirigido y escrito por Taylor Swift, con las actuaciones de Sadie Sink, y Dylan O’Brien, quienes realizaron el protagónico de este “All Too Well” 10 minutes version.

El hashtag “All Too Well The Short Film'' se posicionó en tendencias de manera inmediata al momento de que el video se estrenará en el canal oficial de Youtube de la llamada “Miss Americana”.

Las reacciones de los fans al trabajo de Talor Swift

La cantante también actua en el corto

A tan solo 20 minutos de haberse estrenado, el cortometraje ya contaba con más de 1 millón 200 mil reproducciones, y conforme pasan los minutos van sumando cada vez más.

Y es que desde la medianoche de este 12 de noviembre Taylor Swift lanzó finalmente RED TV, con 30 canciones, incluyendo algunas inéditas.

¿Que te pareció el cortometraje “All Too Well” de Taylor Swift?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

