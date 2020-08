Taylor Swift estrena “The Lakes”, canción exclusiva de su álbum Folklore DLX/Foto: WPLG

Taylor Swift recordó a los fanáticos el martes (18 de agosto) que las ediciones de lujo (Deluxe Edition) de Folklore incluyen la canción extra, "The Lakes", pero ahora ya pueden escucharla en las diversas plataformas de streaming.

El bonus track escrito y producido por Swift y Jack Antonoff está lleno de letras puntiagudas entregadas sobre una guitarra acústica y elegantes cuerdas.

"¿No es romántico cómo me elogian todas mis elegías?/ No estoy hecha para todos estos clones cínicos/ Estos cazadores con teléfonos móviles", canta Swift en el primer verso antes de sumergirse en el coro acelerado.

"Llévame a los lagos, donde todos los poetas se fueron a morir/ Yo no pertenezco y, amado mío, tú tampoco/ Esos picos de Windermere parecen un lugar perfecto para llorar/ Me voy, pero no sin mi musa", canta, con otra alusión lírica a Inglaterra, esta vez a Windemere, el lago natural más grande de la nación.

Folklore de Taylor Swift tiene 8 versiones Deluxe

La canción, que aparece en las ocho versiones de lujo (DLX Edition) diferentes del álbum Folklore, también presenta una de las letras de la firma de Swift, dirigida a personas anónimas que han intentado derribarla con especulaciones. "¿Qué debería estar demasiado enterrado debajo de mi piel?/ En olas de dolor que me paran el corazón/ He llegado demasiado lejos para ver alguna sordidez con nombre/ Dime cuánto valen mis palabras".

Taylor y su novio, el actor Joe Alwyn han pasado juntos la cuarentena, por lo que los fans piensan que la cantante se inspiró en su gran amor para escribir algunos versos de la nueva canción/Foto: E! Online

La revelación de la canción se produce justo un día después de que Swift lanzara una versión en video detrás de escena de "Cardigan" que revela todos los huevos de Pascua (easter eggs) escondidos en el sencillo del álbum que ha sido el número uno en el Billboard 200 durante tres semanas.

También te puede interesar: Taylor Swift sigue conquistando al mundo con su nuevo álbum 'Folklore'

Las 8 versiones de lujo en formato físico del nuevo disco de Taylor sólo estuvieron disponibles una semana en la página oficial de la cantante, por lo que no todos los fans lograron comprarlo. Sin embargo, la versión digital ya se puede adquirir en las diversas plataformas de música. ¿Te gustó la canción The Lakes?, ¿Te gustaría ver un video oficial de este tema?