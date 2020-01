Taylor Swift estrena “Only The Young”, tema principal de “Miss Americana”

El inicio del 2020 ha sido una serie de altibajos para la cantantes de 30 años, Taylor Swift; y es que aunque en el 2019 fue nombrada por la revista de música Billboard como la Artista de la Década, no pudo conseguir ningún Grammy 2020 en la pasada ceremonia donde estuvo nominada a tres importantes categorías.

Sin embargo, la intérprete de “Look What You Made Me Do” está superando ese triste momento, con el estreno de su documental personal, “Miss Americana”. Este 31 de enero, Netflix ha publicado lo que podría ser una de las producciones que destapan muchos secretos de Taylor Swift.

La cantante y compositora estadounidense por primera vez habla de temas importantes en su vida profesional y personal, como su inclinación política, su relación sentimental, el pleito que ha tenido con el rapero Kanye West y con su ex disquera Big Machine Records, entre muchos otros temas relevantes de los cuales nunca había alzado la voz.

Además, en “Miss Americana”, Taylor comparte con el público dos difíciles momentos que vivió y aún sigue padeciendo, sus problemas alimenticios que la llevaron a tener anorexia y la grave enfermedad que padece su mamá, Andrea Swift.

“Only The Young”, la canción que marca el documental de Taylor Swift

Justo como en cualquier cinta de Hollywood, el documental personal de la cantante Taylor Swift cuenta con un tema principal que ella misma escribió e interpretó. La canción “Only The Young” es un tema melancólico, que habla sobre cómo Swift se dio cuenta de que al cumplir 30 años poco a poco se irá apagando su luz como gran artista y será vencida por los nuevos y jóvenes talentos que lleguen a la música.

No obstante, el tema también aborda el sentimiento de miedo y frustración que ha tenido que pasar Taylor Swift en su lucha por volver a ser dueña de sus primeros seis álbums. Recordemos que desde el 2019 toda la música de Taylor quedó en manos del productor Scooter Braun, quien es “rival” de Swift, y quien no le permite interpretar sus antiguas canciones; por lo cual ella ha tratado de recuperar sus viejos éxitos, regrabándolos.

“Only The Young” ya se encuentra disponible en diversas plataformas de música para que puedas escucharla, además, la canción fue producida por Joel Little, quien también produjo el tema “Me!” de Taylor Swift en colaboración con Brendon Urie.

