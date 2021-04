Taylor Swift estrena “Mr. Perfectly Fine”, tema de la nueva versión de “Fearless”

Taylor Swift ha lanzado “Mr. Perfectly Fine ”, otra canción “from the vault” de su próxima regrabación del álbum Fearless.

La pista cuenta con una mezcla clásica de Swift de country y pop con un toque de rock adicional, mientras que las letras la encuentran navegando por el tumulto de una ruptura con algunos juegos de palabras inteligentes.

“Hola, Sr. Perfectamente bien”, canta en el gancho, “¿Cómo está tu corazón después de romper el mío?/ Sr. siempre en el lugar correcto en el momento correcto, cariño/ Hola, Sr. casualmente cruel/ Sr. todo gira en torno a ti/ He sido Señorita miseria desde tu adiós/ Y tú eres el Sr. perfectamente bien".

Al igual que las otras pistas "from the vault" (de la bóveda), Swift escribió “Mr. Perfectly Fine” antes o durante las sesiones de grabación originales de Fearless cuando tenía entre 13 y 16 años, y la canción se grabó recientemente para Fearless (Taylor's Version).

La cantante anunció su nueva canción en Instagram con este escrito: Yo en 2020: la vida es relajada, escribiendo canciones basadas en la ficción para evitar el drama, sintiéndome bastante mayor. mi música de 2008 desde la bóveda, con una voz de duende ‘estrena Mr. Perfectly Fine’”/Foto: Instagram

Nuevas canciones de Taylor Swift para Fearless

En marzo, Swift lanzó otra canción de bóveda, "You All Over Me", con coros de Maren Morris.

Finalmente, reveló la lista de canciones completa del disco Fearless (Taylor's Version) y sus canciones de bóveda, incluidas dos, "That's When" y "We Were Happy", que incluyen a Keith Urban.

“Me siento realmente honrada de que @KeithUrban sea parte de este proyecto, haciendo duetos en "That's When" y cantando armonías en "We Were Happy"", escribió la cantante.

"Fui su acto de apertura durante la era del álbum Fearless y su música me ha inspirado infinitamente”, tuiteó Swift.

“Estoy contando los minutos hasta que todos podamos saltar juntos a este mundo valiente, lleno de nostalgia y novedad a partes iguales. De cabeza, intrépido".

La cantante y compositora Taylor Swift lanzará Fearless (versión de Taylor) este viernes 9 de abril. ¿Te gustó la nueva canción "Mr. Perfectly Fine"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Google News y mantente informado.