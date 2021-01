Taylor Swift está lista para CONQUISTAR el No.1 con "Evermore" en Reino Unido

A medida que los récords de temática navideña desaparecen por un año más, el LP Evermore (EMI) de Taylor Swift lidera la actualización de la lista oficial y está en camino de obtener una segunda semana no consecutiva en el No. 1.

Se dijo a La Verdad Noticias que tras su lanzamiento sorpresa el 11 de diciembre, Evermore se convirtió en el sexto álbum número uno de Swift en el Reino Unido, empujándola a superar a Madonna como la artista femenina para registrar media docena de líderes en las listas en el tiempo más rápido.

Harry Styles, mientras tanto, podría obtener un nuevo récord en la lista con Fine Line (Columbia), 10-2 en la explosión de ventas comparado con Taylor Swift.

El segundo álbum de la ex cantante de One Direction está disfrutando de un impulso gracias al lanzamiento de "Treat People With Kindness", cuyo video presenta a la estrella de Fleabag Phoebe Waller-Bridge.

Taylor Swift triunfó con "Evermore"

Líderes musicales en Reino Unido

En el punto medio del ciclo de las listas, los cinco primeros se completan con títulos de Dua Lipa (Future Nostalgia a través de Warner Records), Little Mix (Confetti a través de RCA) y Queen's Greatest Hits (Virgin) juggernaut, que ha registrado 276 semanas en la lista y es reconocido como el álbum más vendido del Reino Unido de todos los tiempos.

El difunto artista de hip-hop de origen británico MF Doom podría entrar en el Top 40 por primera vez con su álbum de 2004 Madvillainy with Madlib (Stones Throw), que actualmente se encuentra en el número 30. Doom (nombre real Daniel Dumile) murió el octubre .31 de causas desconocidas, 49 años.

En la carrera de las listas de singles, Little Mix se mantiene en la pista para un quinto No. 1 ya que "Sweet Melody" tiene una ventaja sobre la pista de regreso de Ed Sheeran "Afterglow" (Asylum), mientras que Justin Bieber debería obtener la nueva entrada más alta con "Anyone " (Def Jam). Es nuevo en el n. ° 7 en la actualización oficial de listas.

Las listas oficiales de singles y álbumes del Reino Unido se publican el viernes por la noche.

