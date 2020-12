¿Taylor Swift escribió una canción sobre la cuarta temporada de 'The Crown'?

Los fanáticos están convencidos de que Taylor Swift vio la cuarta temporada de "The Crown" antes de escribir "Tolerate It", la quinta pista de "Evermore". La canción toma la perspectiva de una persona desesperada por la validación de una pareja poco cariñosa.

Esto lleva a muchas personas a pensar en el difícil matrimonio de la princesa Diana (Emma Corrin) y el príncipe Carlos (Josh O'Connor) en la cuarta temporada del exitoso programa de Netflix, que muestra una versión ficticia de hechos reales.

The way I'm convinced Tolerate it was inspired by Princess Diana & Charles marriage

Taylor definitely watched @TheCrownNetflix

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la cuarta temporada se estrenó el 15 de noviembre, cuando Taylor Swift todavía estaba creando el álbum, lo que significa que podría haber estado viendo la historia de Charles y Diana mientras escribía.

Y dado que Swift ya ha sido influenciada por el contenido de Netflix antes ("Death by a Thousand Cuts se inspiró en la película" Someone Great"), es muy posible que "The Crown" sea parte de su nuevo trabajo, aunque la artista no ha confirmado que haya visto la serie.

"Tolerate It", la quinta pista de "Evermore" estaría basada en "The Crown"

Debido a que "Tolerate It" se centra en muchos de los mismos temas que aparecen en la cuarta temporada del programa, como la infidelidad, la salud mental y una relación fallida, los fanáticos especularon que Swift se inspiró en la última temporada de "The Crown".

Los fans de Taylor Swift analizaron la letra de "Tolerate It"

Los oyentes de "Evermore" analizaron la letra de la canción para ver si se sincronizaban con la historia en pantalla de la familia real. Afirmaron que la líneas, "Eres mucho mayor y más sabio”, puede haber hecho referencia a la diferencia de edad de 12 años de la pareja real.

Los fanáticos también se preguntaron si la letra de Swift, "Si todo está en mi cabeza, dímelo ahora / Dime que me equivoqué de alguna manera", insinuaba la insistencia de Charles de que su esposa no estaba mentalmente estable.

'tolerate it' is a perfect song to describe the relationship between Charles and Diana #evermorealbum #TheCrown @taylorswift13

Y la línea, "Tomo todas tus indiscreciones para divertirme", evoca inmediatamente pensamientos sobre el triángulo amoroso entre Charles, Diana y Camilla Shand en la cuarta temporada.

Si Swift vio "The Crown" e incorporó la trama a su trabajo, no es la única con un renovado interés en el trato que la familia real le da a la difunta princesa. La nueva temporada de "The Crown" también revivió las conversaciones sobre Charles y Camilla.

El triángulo amoroso entre Charles, Diana y Camilla Shand

Charles y Camilla, quienes se casaron después de la muerte de Diana, incluso tuvieron que desactivar sus respuestas de Twitter después de que los fanáticos de "The Crown" inundaron la sección de comentarios con mensajes sobre Diana.