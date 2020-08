Taylor Swift escribió este éxito musical para concurso de talento en preparatoria

Taylor Swift escribió "Our Song" para un programa de talentos de su antigua escuela preparatoria pero ahora suele interpretar uno de sus primeros éxitos en la música country en escenarios muchos más grandes.

Uno de estos escenarios fue en la ceremonia de entrega de los premios CMT Music Awards 2008 votados por los fanáticos en Nashville. Ese año, Taylor Swift de 18 años de edad fue elegida ganadoras en las categorías "Video femenino del año" y "Video del año" gracias a "Our Song".

Tras su increíble victoria, Taylor Swift confesó entre bastidores que "Our Song" fue incluida en su álbum debut en el último momento, casi por capricho de la entonces cantante country, ya que compuso el tema cuando aún estaba en preparatoria y no estaba planeada para un disco.

“Nunca pensé que estaría en un álbum. Nunca pensé que podría grabarlo. Nunca pensé que sería un sencillo, nunca pensé que sería el número uno, y nunca pensé que ganaría el video del año. Estoy absolutamente desconcertado y, por tanto, increíblemente, increíblemente, increíblemente agradecido".

Así fue la victoria de Taylor Swift en 2008

Durante la entrega de los CMT Music Awards, Taylor Swift estuvo descalza la mayor parte de la noche porque sus elegantes tacones rosas de 4 pulgadas le estaban matando los pies.

"Estaba cojeando por las escaleras. Pasé por Faith Hill y le susurré: 'Esto duele mucho', y ella me dijo: '¡Quítatelos!'. En ese momento, me quité los zapatos y no me los puse durante el resto del día. noche. De hecho, acepté un premio descalzo y presenté un premio descalzo. Ya sabes, Faith Hill me dijo que lo hiciera, así que lo hice", dijo Taylor Swift en ese momento.

En 2007, Taylor Swift ganó el trofeo CMT en forma de hebilla para artista revelación y se lo llevó de gira para que los fanáticos pudieran tomar sus fotos con él. Mientras que en la edición siguiente, fue invitada a presentarse en el escenario de la entrega de premios, donde "Our Song" se convirtió en un tema ganador.

"Realmente no pensé honestamente que pudiera llevarme un premio. El hecho de que los aficionados volvieran a hacer esto por mí este año me deja completamente alucinado. Ni siquiera puedo creerlo. No hay nada que sea más importante para mí que mis fans y hacerlos felices. No quiero defraudarlos nunca. El hecho de que hicieran esto por mí ... que votarían por mí ... ¡en esas categorías! Es tan increíble. Estoy absolutamente tan halagado, humillado y teniendo la mejor noche que puedo recordar. ¡Es tan excitante!".

"Our Song" fue lanzada como el tercer sencillo del álbum debut de Taylor Swift

Mientras compartía sus recuerdos de hacer el vídeo de “Our Song”, Taylor Swift respondió: “Recuerdo todos los atuendos y recuerdo cómo tenía este vídeo en su cabeza. Cuando escuchó la canción, tuvo la idea de una actuación en el porche delantero y luego un campo de flores para otra actuación, luego una toma de actuación en blanco y negro. Todo se juntó en su cabeza. Ella fue capaz de traducir eso muy bien en una película. Simplemente muestra la gran directora que es".

¿Es "Our Song" tu canción favorita de Taylor Swift? Dinos en los comentarios si extrañas el estilo country en la música de la ganadora del Grammy.