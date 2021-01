Taylor Swift es la REINA de las listas en Australia con "Evermore"

La preciosa cantante logró grandes cosas durante el 2020 y espera hacer lo mismo a lo largo del 2021.

Taylor Swift se coronó en las listas de popularidad de Australia y en La Verdad Noticias te tenemos todos los detalles.

Taylor Swift está reinando en Australia

Taylor Swift triunfa con “Evermore”

El LP lockdown de Taylor Swift ahora ha registrado solo una semana menos en la cima que su álbum folklore anterior, que esta semana se eleva 10-4.

En el número 2 de la primera lista de álbumes de ARIA para 2021 se encuentra Power Up de AC / DC, que alcanzó el número 1 durante cuatro semanas consecutivas después de su lanzamiento y ahora puede presumir de siete semanas en el Top Three, igualando el esfuerzo de Black Ice de 2008. .

Si bien la Navidad se está convirtiendo rápidamente en un recuerdo lejano, ese no es el caso del clásico álbum navideño de Michael Bublé. En el último cuadro, la Navidad mejora 4-3 en su semana 80 en el Top 50.

El ex líder de Harry Styles, Fine Line, completa el Top 5, con un aumento de 13-5.

La nueva entrada más alta en la encuesta es Whole Lotta Red, líder de Playboi Carti en Billboard 200, que se inclina en el puesto 15 para el pico más alto del rapero hasta ahora. Red es la continuación de Die Lit de 2018, que tiene una lista mejor del No. 49.

En el ARIA Singles Chart, el triple platino “Mood” de 24kGoldn con Iann Dior gana 3-1 por décima semana no consecutiva en la cima, mientras que el campeón de la semana pasada, Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You” cae 1 -4.

El artista de hip-hop residente en Sydney y residente en Los Ángeles, The Kid Laroi, tiene un nuevo pico con "Without You", 4-2. Es una de las dos pistas del recién llegado en el Top Ten de esta semana, con "So Done" mejora 11-10, mientras que la edición de lujo de su mixtape debut nominado al premio ARIA F * ck Love (Savage) sube 15-6.

Otro logro notable en la encuesta de singles es "Afterglow" de Ed Sheeran, que se coloca 47-7 en el 20º Top Ten del cantautor británico en estas partes.

Finalmente, Tones And I se acerca a un tercer Top 10 con "Fly Away", que abre sus alas para un nuevo pico del No. 11 en su séptima semana en la lista. Tones rompió récords nacionales con su sencillo debut "Dance Monkey", que registró 24 semanas en el número 1 en Australia. Su seguimiento "Never Seen The Rain" alcanzó el número 7 en diciembre pasado.

