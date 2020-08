Taylor Swift envió regalos y nota hecha a mano para fan que obtuvo un doctorado

Taylor Swift es conocida por hacer un esfuerzo adicional por sus fanáticos, y sorprendió a Swiftie con un regalo bastante épico en honor a que él obtuviera su doctorado.

Andrew Mooney compartió su sorpresa en Instagram de que Taylor Swift le había enviado un regalo personalizado en la publicación, con una conmovedora nota felicitando por sus logros.

Compartiendo la nota escrita a mano en Instagram, Andrew Mooney escribió: "Gracias @taylorswift por tomarse el tiempo de escribir un mensaje tan hermoso.

“Has sido una inspiración para mí durante tantos años y no puedo expresar con palabras lo mucho que esto significa para mí. Has cambiado mi vida. 'Gracias a mi mejor amiga @ rlb_1 por hacer que esto suceda y demostrar que al menos hice una cosa bien".

El emotivo mensaje de Taylor Swift

En honor a Andy Mooney que terminó sus estudios para convertirse en Doctor en Filosofía, Taylor Swift de 30 años, escribió: “¡Andy, alguien me dijo que estás a punto de terminar tu doctorado! “Quería felicitarlo por este increíble logro y aplaudirlo por todo el arduo trabajo que ha dedicado a nuestros estudios. ¡¡Esto es épico!!".

Taylor Swift envía carta hecha a mano a fan graduado del doctorado

“Vi cuánto me has apoyado en mi música a lo largo de los años y me emocioné mucho. Muchas gracias. También estoy muy orgullosa de ti por la valentía que has demostrado en tu vida personal, eligiendo vivir y amar con honestidad incluso cuando no es fácil".

"Espero que te esté yendo bien en y entre el caos que todos estamos viviendo en este momento. En estos tiempos, creo que es importante deleitarnos con los grandes momentos cuando podemos, ¡y este es un momento que vale la pena celebrar! Te envío mi amor y mis mejores deseos, Taylor".

Los regalos de Taylor Swift a Andy

Además de la nota, el increíble regalo de Taylor Swift contenía un cárdigan como el que usó en el video musical de Cardigan, que también regaló a sus amigos famosos al ser lanzado.

También le regaló casi todos los artículos de su colección de merchandising, desde camisetas hasta botellas de agua, y también un disco de vinilo firmado de su nuevo álbum.

Andrew Mooney comparte los regalos de Taylor Swift

Taylor Swift también hizo recientemente otro gesto épico para una fan en el Reino Unido, a quien le preocupaba que no pudiera financiar su título.

La cantante donó £ 23,000 a la estudiante, Vitoria Mario, de 18 años, a través de su cuenta de GoFundMe para asegurarse de que pudiera ir a estudiar a la Universidad de Warwick sin preocuparse por las cuotas de la escuela.

¿Qué te parece el increíble regalo personalizado de Taylor Swift a su dedicado fan? Dinos en los comentarios.